Historiebruk i klassrummet

Historieundervisning har en viktig roll för att förstå dåtiden och nutiden men också hur och varför historia brukas utanför och inne i klassrummet. I sin avhandling Historiebruk i klassrummet följer Jenne Fröding Reyes en klass som hösten 2021 enligt en frågedriven modell arbetade med Black Lives Matter-protester och rivningen av Columbusstatyer i USA.

Avhandlingen undersöker hur elever förstår och resonerar kring historiebruk när de möter ett samtida, globalt och medierat historiebruksfall samt deras lärandeprocesser och hur undervisningen påverkas av den samtida historiekulturella kontexten.

Jenne Fröding Reyes visar att historiebruksundervisning inte bara är meningsfull utan även nödvändig om historieundervisningen ska kunna utveckla och utmana elevernas historiemedvetande kring samtidsfrågor. Undervisningen bör sträva efter att finna en balans mellan att främja elevernas självständighet och kritiska tänkande i situationer där de brottas med olika källor och perspektiv på historien, och beakta elevernas skilda förutsättningar, värderingar och föreställningar om det förflutna och samtiden.

Jenne Fröding Reyes:

Historiebruk i klassrummet. En frågedriven undervisningsintervention i gymnasieskolan

Institutionen för samhälls- och kulturvetenskap, Karlstads universitet

Disputation: 27 februari 2026