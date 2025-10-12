Historiedagar i Göteborg

De Svenska Historiedagarna lockade fler än 450 deltagare till Göteborg. Temat för 2025 års konferens var ”Gräns, hamn och handel vid älvens fäste”.

Invigningstalet hölls av Sten Tolgfors, landshövding i Västra Götalands län. Gunnar Elworth från Europaskolan i Strängnäs fick priset Årets historielärare och Östeuropaforskaren Martin Kragh tilldelades priset till Stig Ramels minne. Arkeologen och författaren Tomas Andersson höll inledningsföredraget Bohuslän – mellan tre riken.

Invigningen ägde rum i Chalmers Conference Centre medan seminarierna hölls på Humanisten, Göteborgs universitet.

Programmet bestod i vanlig ordning av 36 seminarier. Det fanns en rad lokalt kopplade ämnen: ”Staden nya Lödöses historiska betydelse”, ”Charlotte Mannheimer och modernismens intåg i Göteborg”, ”Göteborg under krigshot”, ”Sillens betydelse för Västkusten”, ”Kaparkrig på Västkusten 1808–1815” och ”Spåren av Göteborgs industrihistoria”. Andra föredrag handlade om Konstantin den store, Sankt Botvid, Gustav III och Viktor Rydberg samt ”Putins krig och historien”, ”Brott och straff i 1800-talets Sverige” och ”När tyskarna anföll blundade Sverige”.

På söndagen arrangerades tre guidade stadsvandringar – ”En promenad i det äldsta Göteborg”, ”Bland kranar och dockor” och ”Gårda – den försvunna arbetarstadsdelen” – samt ”En resa tillbaka till medeltiden” till Lödöse museum och Bohus fästning.

År 2026 arrangeras historiedagarna för första gången i Gävle. Föreningen De Svenska Historiedagarna har arrangerat den stora konferensen sedan 1996.

