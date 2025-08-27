Historien om kvinnor i Sverige under tusen år

Boken Kvinnoriket är ett verk som sätter all den myllrande kvinnohistoriska forskningen i dess stora sammanhang: här skildras vad det inneburit att vara kvinna i Sverige under de senaste tusen åren.

Givetvis har kvinnorna format Sverige lika mycket som männen – bara det att deras insatser varit sådana att de sällan platsade i historieböckerna. Men vänder vi på det, som i denna bok, och ser till alla de områden där kvinnor verkat – klostren, skolorna, föreningarna, butikerna, industrierna, salongerna, sjukhusen, gårdarna och kontoren, för att inte nämna hemmen – förstår vi att vi levt mitt uppe i ett verkligt Kvinnorike.

Som framgår av de otaliga historiska nedslagen i Kvinnoriket har allt inte präglats av förändring – somligt har länge varit sig likt – liksom förändring inte alltid inneburit förbättring. Här framgår också att männen varit såväl kompanjoner som förtryckare genom århundradena. Slutsatsen är likafullt tydlig: kvinnornas historia under de senaste tusen åren är värd sin egen skildring.

Sara Backman Prytz är docent och verksam som forskare och lärare vid Uppsala universitet. Hon disputerade 2014 med avhandlingen Borgerlighetens döttrar och söner. Kvinnliga och manliga ideal bland läroverksungdomar, ca. 1880−1930.

Sara Backman Prytz:

Kvinnoriket. Historien om kvinnor i Sverige under tusen år

Natur & Kultur

Utkom 2005

