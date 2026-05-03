Historien om Lund skildrar hur en liten stad på den skånska slätten under drygt tusen år har varit ett kraftfält för idéer, kunskap och internationella impulser. Från vikingatidens stadsgrundande via kyrkans och universitetets epoker till dagens kunskaps- och forskningsstad följer boken Lunds långa resa – och söker svaret på hur stadens särställning kunnat bestå genom seklerna.

Trots sin ringa storlek utvecklades Lund tidigt till ett kyrkligt maktcentrum med domkyrkan som nav, och med universitetets grundande lades grunden för en stad präglad av lärdom, idéutbyte och internationella kontakter.

Berättelsen tar sin början i mitten av 900‑talet, när en dansk vikingakung låter anlägga en ny stad med kungsgård, kyrka och myntverk. Genom historien följer perioder av expansion, krig, stagnation och förnyelse, vidare mot industrialisering, kunskapssamhälle och stadens roll idag i Öresundsregionen.

Med särskild tonvikt på 1800‑ och 1900‑talen, och med berättelser om både vardagsliv och avgörande samhällsförändringar, vill Eskil Fagerström bredda bilden av staden bortom de välkända symbolerna. Det är en stadshistoria som inte bara handlar om institutioner, utan också om människorna som levt och verkat här. Historien om Lund ger ett helhetsperspektiv på stadens historia som tidigare saknats.

Eskil Fagerström är författare och infödd lundabo. Han har varit verksam som nyhetsjournalist i staden under nära 30 år, bland annat som reporter och chef för Sydsvenskans lundaredaktion.

Historiska Media

Utkom 2026