Historiska perspektiv på skolans sexualundervisning

Hur har sexualundervisningen i den svenska skolan utvecklats från det tidiga 1900-talet och fram till i dag? I Samhällets sak att sköta tar författarna avstamp i en stor mängd arkivmaterial och läromedel för att fånga hur den statliga politiken agerat på ett avgörande sätt för hur området utvecklats och villkorats.

Sexualundervisningen har ofta debatterats – både i och utanför skolans värld. Boken följer de argument för och emot sexualundervisning som förts fram liksom hur olika synsätt på de ungas sexualitet framkommit.

Även inom skolan har åsikterna gått isär. Författarna har samlat röster från lärare, elever och vårdnadshavare för att ge en bred förståelse av diskussionerna. Berättelserna vittnar om motstridiga åsikter och uppfattningar om undervisningen – dess utformning, omfattning och existens i klassrummet. Över åren har dock konsensus vuxit fram om att det ska vara skolans ansvar att ge barn och unga kunskaper om sexualitet och relationer – det har blivit samhällets sak att sköta.

Anne-Li Lindgren är professor vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet. Hon disputerade med avhandlingen ”Att ha barn med är en god sak”. Barn, medier och medborgarskap under 1930-talet. Sara Backman Prytz är docent vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningssociologi, Uppsala universitet. Hon har skrivit avhandlingen Borgerlighetens döttrar och söner. Kvinnliga och manliga ideal bland läroverksungdomar, ca. 1880−1930.

Anne-Li Lindgren & Sara Backman Prytz:

Samhällets sak att sköta. Historiska perspektiv på skolans sexualundervisning

Nordic Academic Press

Utkom 2025