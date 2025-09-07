Hitta din historia

Har du någonsin undrat varför du är som du är? Vem farmors farmor egentligen var? Eller hur din släkts unika historia har format dig? I den nya boken Hitta din historia visar de erfarna släktforskarna Ingeborg Arvastsson och Stina Loo hur du steg för steg kartlägger din familjehistoria. Boken tar med läsaren genom digitala arkiv till nya upptäckter om det förflutna.

Släktforskning är inte längre en hobby enbart för historiker och pensionärer. Med lättillgängliga digitala arkiv och DNA-tester har intresset de senaste åren exploderat. Men i informationsbruset kan det vara svårt att veta var man ska börja.

I Hitta din historia får läsaren en komplett verktygslåda för att ge sig ut på sin egen historiska upptäcktsresa. Med sina många färgfoton, tydliga illustrationer och steg-för-steg-instruktioner blir vägen genom kyrkböcker, mantalslängder och domböcker både hanterbar och spännande. Den ger också vägledning i hur DNA-släktforskning kan avslöja dolda släktband och ge svar på frågor som annars varit omöjliga att besvara.

Boken innehåller dessutom inspirerande exempel på verkliga människoöden som grävts fram ur arkiven – från den gotländske sjömannen som försvann i Australien till smålänningen som dömdes för försnillning i slutet av 1800-talet. Läsaren möter kvinnor som bröt mot normerna och barn som lämnades bort. Det handlar inte om kungar och krig, utan om de små, personliga historier som tillsammans har format dagens Sverige.

Ingeborg Arvastsson och Stina Loo är erfarna släktforskare, föredragshållare och skribenter. I SVT-serien Genjägarna hjälpte de deltagare att hitta okända pappor genom DNA-släktforskning.

Ingeborg Arvastsson & Stina Loo:

Hitta din historia. Släktforskning för alla

Historiska Media

Utkom 2025