Höhässjning och studiecirkel nya kulturarv

Fössta tossdan i mass, höhässjning, kura skymning, Loshulta torsda, studiecirkel och ängshävd på Gotland. Den 21 mars 2025 skrevs sex nya traditioner in på Sveriges förteckning över immateriella kulturarv.

Den nationella förteckningen är en del av Sveriges arbete med Unescos konvention om det immateriella kulturarvet. De nya kulturarven skrivs in på förteckningen efter att ha lämnats som förslag från allmänheten.

– De nu inskrivna kulturarven visar hur högtider och traditioner ständigt förändras och omformas i takt med samhället. Det påminner oss om att traditioner inte är statiska, utan levande uttryck för vår samtid och historia. Genom dessa förändringar vidgas också vår förståelse och kunskap om hur människor skapar mening och sammanhang i sina liv, säger Jonas Engman på Nordiska museet.

– Riksantikvarieämbetet ser det som mycket positivt att skötsel av gotländska ängen och hässjning av hö inkluderas i Sveriges förteckning över levande kulturarv och att utövarna på detta sätt blir uppmärksammade. Dessa traditionella former av markskötsel har ett stort värde både för natur- och kulturmiljövården, säger Maria Adolfsson från Riksantikvarieämbetet.

På förteckningen finns ett 90-tal exempel på kulturarv som lever och förs vidare i Sverige i dag. Det handlar om allt från allemansrätt och annandagsbandy till Zornmärkesuppspelning och äggost.

– Vi är glada över att Sveriges arbete med konventionen och den nationella förteckningen över immateriella kulturarv har fått stor spridning och att det pågår intensiv verksamhet för att dokumentera och beskriva kunskaper och färdigheter relaterade till traditioner och praktiker som gynnar biologisk mångfald, säger Charlotte Hyltén-Cavallius som är senior rådgivare på Institutet för språk och folkminnen.

Under årets nomineringsperiod var det stort intresse för att skicka in förslag till förteckningen. Förra veckan skrevs sju nya slöjd- och hantverkstraditioner in på förteckningen och under våren 2025 kommer förteckningen att utökas med sammanlagt 20 nya förslag.

Hela förteckningen över svenska immateriella kulturarv finns här.

(2025-03-23)

