Hörningsholmsskatten löses in för 4 miljoner

Riksantikvarieämbetet har beslutat att lösa in den skatt som påträffats i Hörningsholm i Södertälje kommun för fyra miljoner kronor. Fyndet, den så kallade Hörningsholmsskatten, upptäcktes i augusti 2025 och består av cirka 24 000 silvermynt samt 144 andra föremål från vikingatid och tidig medeltid. Den består till största delen av silver men innehåller också förgyllda föremål och ett fåtal guldföremål. Skatten är överlag i gott skick.

Upphittaren anmälde fyndet till länsstyrelsen så fort det var möjligt och har därmed uppfyllt vad som åligger henne enligt lag.

Hörningsholmsskatten är den största myntskatt som hittills hittat i Sverige och bedöms ha ett mycket högt kulturhistoriskt värde. Detta eftersom den ger ny kunskap om Sveriges tidiga ekonomi, långväga kontakter och samhällsstruktur under en period som är sparsamt belagd i skriftliga källor. Skatten innehåller också ett anmärkningsvärt stort antal sällsynta biskopsmynt.

– En inlösensersättning ska vara skälig. Den ska inte missgynna upphittaren, men inte heller ligga på en så hög nivå att den riskerar att uppmuntra till skattplundring. I det här fallet har vi gjort en samlad bedömning där vi väger in både fyndets mycket höga kulturhistoriska värde och behovet av en rimlig och ansvarsfull ersättningsnivå, säger överantikvarie Magnus Larsson.

Riksantikvarieämbetet betonar vikten av att fornfynd anmäls och tas om hand i enlighet med lagstiftningen, så att de kan bevaras, undersökas och komma hela samhället till del.

(2026-05-24)

