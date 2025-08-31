Hundratals medeltida skelett ska DNA-testas

Hundratals medeltida skelett som hittats i Äs i Västmanland ska DNA-testas för att få ny kunskap om dåtidens befolkning.

Det var för två år sedan som benrester från över 750 individer från 1000-talet hittades i en tidigare helt okänd kyrkogård utanför Västerås.

Arkeologen Oskar Spjut vid Stiftelsen Kulturmiljövård säger till P4 Västmanland att fyndet är banbrytande och att han hoppas att analyser av dietmönster och ursprung ska kunna förändra svensk kyrkogårdsarkeologi.

(2025-08-31)

