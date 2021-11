Hur har fotbollsupplevelsen för svenska fans utvecklats under åren?

Världen förändras ständigt och det gör även fotbollen. En av de mest populära sporterna, om inte den mest populära, har upplevt sina upp- och nedgångar genom historien. Nyare generationer har fört in tekniken i fotbollen och under de senaste decennierna har vi sett skillnaden i själva sporten och allt runt omkring den.

Okej, men hur har fotbollsupplevelsen för svenska fans utvecklats genom åren då?

Låt oss säga att det är år 1955. Sverige har flera fotbollsstjärnor som spelar i vissa delar av Europa. All information som finns tillgänglig för de svenska fansen går via tryckta medier och det mesta är skrivet av utländska journalister. Den inhemska ligan är den mest populära eftersom Champions League inte finns ännu. Direktsändning i TV är fortfarande inte något som folk är vana vid. Det finns egentligen bara två alternativ – antingen går man och tittar på matchen på stadion eller så lyssnar man på en sportkommentator i radion. Det är fortfarande inte 2021, folk kan inte bara gå och titta på The Champions League live eller Streama fotboll. Allt de kan få reda på om spelare som Gunnar Nordahl, Gunnar Gren eller Nils Liedholm skulle gå via de gamla medierna.

Låt oss gå några decennier in i framtiden. Det är 1980-talet. Människor är mer än vana vid att titta på fotboll på sina TV-apparater. Även om intresset för att titta på fotboll hemifrån har ökat, går folk fortfarande till arenorna för att se matcherna. Visst, internet finns fortfarande inte, men kärleken till sporten ökar stadigt. De europeiska tävlingarna blir mer och mer populära och spelare från hela världen spelar i olika europeiska toppligor. Allsvenskan har också en del utländska spelare, men mest från andra delar av Skandinavien.

De första stora skillnaderna har uppstått under 2000-talet. Inte bara att svenska spelare spelar över hela världen och att nästan all ny information finns tillgänglig på nätet, utan man kan också följa Liveresultat fotboll. Yngre fans har börjat spela videospel som PES eller FIFA, medan de äldre har provat något som kanske inte är så komplext, men ändå roligt – fantasifotboll. Vissa skulle hävda att människor som följer fotbollen endast genom att spela olika spel inte är riktiga fans och att klubbarna egentligen inte vinner något på att ha sådana supportrar. Men är det verkligen så?

Kan du se skillnaden mellan en fläkt från 1950-talet och en fläkt från 2000-talet? Den är enorm. Även skillnaden mellan en genomsnittlig fläkt från 2000- och 2010-talet är ganska drastisk, så vi kan bara gissa vart tekniken kommer att ta oss under de kommande decennierna.

Ända sedan början av 2010-talet har den engelska fotbollens popularitet i Sverige ökat stadigt. Kan du föreställa dig en genomsnittlig svensk supporter som stödde en klubb som Nottingham Forest för 30 år sedan? Vi kan hålla med om att vissa europeiska klubbar har fler svenska supportrar än några av de mest populära klubbarna som spelar i Allsvenskan. Vi förutspår att denna klyfta kan bli ännu större i och med att klubbarna erbjuder många olika sätt att stötta dem, oavsett om det handlar om merch, exklusivt innehåll som bara är tillgängligt för fans som köper några speciella online-abonnemang eller utvecklingen av sociala medier.

De som inte riktigt gillar att spela videospel eller fantasifotboll har förmodligen bytt till online-spel (du kan se att vi sa ”online” – ett mycket mer populärt alternativ de senaste åren). Fans kan lätt hitta några fotbollstips och förutsägelser och bli experter i ämnet. Kan du föreställa dig att en supporter från 1950-talet skulle ha en konversation med en genomsnittlig supporter nu? De äldre generationerna skulle förmodligen tro att människor från framtiden är genier när det i själva verket är enormt mycket information som finns tillgänglig nu jämfört med tidigare.

De senaste ett och ett halvt åren har varit ganska tuffa. Med den rådande situationen runt om i världen är det inte så säkert att besöka arenor så ofta. Många har bestämt sig för att stanna hemma och följa sina favoritligor och -klubbar via olika onlineplattformar. Vissa kanske säger att det inte är det ”rätta” sättet att vara supporter, men stämmer det? Att byta till onlineplattformar är bara ett annat sätt att anpassa sig till nuvarande och framtida trender. En genomsnittlig supporter från 1950-talet skulle förmodligen göra sig lustig över en genomsnittlig supporter från 1980-talet för att han eller hon inte går till arenan utan tittar på en fotbollsmatch direkt hemifrån.

Vad tycker du? Hur har tekniken påverkat dig som fotbollsfantast? Följer du Allsvenskan mer än någon annan europeisk liga? Är inhemska tävlingar roligare för dig att följa istället för till exempel La Liga? Är Messi och Ronaldo större stjärnor än Zlatan Ibrahimović? Svaren kan variera från generation till generation, men en sak är säker – folk har inte tappat intresset för fotboll och vi tror att det kommer att finnas ännu fler fotbollsfans i framtiden, inte bara i Sverige utan över hela världen.