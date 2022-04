Hur var den forntida egyptiska arkitekturen?

Forntida Egypten! En civilisation fylld med historik och spänning. Nästan alla människor i världen känner till de ikoniska pyramiderna, tillsammans med de gravar, Egyptiska hieroglyfer och gudar som denna episka epok erbjöd. Det finns extrem mycket mystik inom forntida egyptisk arkitektur och ju mer upptäckter som dyker upp, desto mer lär vi oss om denna unika och otroliga arkitektur i forntida Egypten.

Pyramiderna i Egypten

De egyptiska pyramiderna är en av de största arkitekturerna som någonsin har skapats. Det och den kinesiska muren. Dessa ikoniska pyramider i Egypten skapades som gravkammare för egyptiska faraoner. Egyptierna trodde att om faraonernas kroppar skulle förstöras, skulle solen sluta skina och jorden gå under. Det var just därför som deras gravar byggdes såpass säkra.

Var någonstans som pyramiderna byggdes var extremt viktigt. Dessutom behövde sidorna av pyramiden ligga mot de 4 väderstrecken. De var dessutom tvungna att vara benägna väster om floden Nilen., då egyptierna förmodade att dödsriket låg till väster, där solen gick ner.

Den största pyramiden är Cheopspyramiden, som är 137 m. hög. Idag finns det ungefär 80 stycken pyramider i Egypten. Det är utanför Kairo som de tre populäraste och mest ikonerna ligger benägna. Chefrens, Mykerinos och Cheops. De allra första pyramiderna byggdes mellan 2780 f.Kr och 2280 f.Kr.

Cheops var en hård och elak härskare. Han försökte stänga alla tempel och förtryckte människorna. Alla faraoner och efterträdare av Cheops försökte få bort alla tecken av honom, men Cheopspyramiden stod kvar. Totalt har består denna pyramid av 2,3 miljoner stycken stenblock – allt mellan 2,5 till hela 15 ton i vikt.

Det är ingen som riktigt vet eller förstår hur pyramiderna faktiskt byggdes. Det är just detta som gör underverken så mystiska och varför så många människor idag är så intresserade av dessa egyptiska arkitekturer.

Tidigare var pyramiderna en begravningsplats och endast präster fick vistas. Detta eftersom byggnaderna var heliga. Det fanns en mur runt området som skyddades av vakter eftersom plundrade annars kunde komma in och vandalisera gravarna.

Sfinxen

Även om Sfinxen och Pyramiderna av Giza ligger belägna i samma komplex, är det två olika ikoner som förtjänar att listas som individuella Egyptiska landmärken. The Great Sphinx of Giza skyddade Pharaoh’s gravplats. Sfinxen är en mytologisk varelse från den grekiska mytologi som har en kropp av ett lejon och ett huvud av en man. Statyn byggdes under faraon Kafre’s regeringstid och är inte endast världens äldsta staty, men även en av de största statyerna i världen.

Statyn har ett mått på 73 meter i längd samt 20 meter i höjd och är ett imponerande landmärke för Egypten. Både Giza pyramiderna och Sfinxen går att besöka från Cairo via kollektivtrafik, men det enklaste sättet att upptäcka underverken är att boka en guidad tur.

Några andra populära sevärdheter i Egypten

Besöker du Egypten bör du dessutom ta en titt på alla de intressanta museer som finns i landet. Valley of the Kings är också en sevärdhet som ligger belägen till väster om Nilen och är en gammal begravningsplats för många stora kungar över hela Egyptens historia. En populär stad att besöka är Alexandria, som är den näst största staden i Egypten och absolut värt ett besök för de är intresserade av detta otroliga land.

Egypten var verkligen civilisationens höjdpunkt och idag kan vi se hur mäktig denna civilisation var tack vare alla forntida byggnader, statyer och bevarade antiker i museum och städer runtom i landet. Det finns extremt mycket mer än de landmärken som vi tagit upp idag och detta är bara en liten inblick över vad som Egypten har att erbjuda.

Det är en av de populäraste länderna idag och mycket tack vare alla bevarade forntida ikoniska landmärken. Det som är ännu mer spännande, är att det fortfarande finns enormt mycket att upptäcka som människan fortfarande inte har någon aning om. Den egyptiska forntida arkitekturen är verkligen det som bidrar till Egyptens många höjdpunkter.