Hyrbil i Sverige – bästa tipsen för en lyckad hemester

Det har blivit allt mer populärare att semestra i sitt hemland. Vilket har varit mycket uppskattat för svenskarna att upptäcka den vackra naturen som Sverige erbjuder. Här är en sammanställning av tips kring planering inför hemestern i Sverige, inklusive val av destinationer, transportmedel, boende och sevärdheter.

Upptäck Sverige

Varje år lockar Sverige (och resterande delen av norden) hundratusentals turister från världens alla hörn. Hit kommer människor för att uppleva vår fantastiska natur, med dramatiska berg och djupa skogar, se gedigen arkitektur i storstäderna, och ta del av den berömda fikakulturen. Det är lätt att bli hemmablind. Har man inte redan ägnat en semester åt att upptäcka Sverige så rekommenderas det. Att lära känna Sverige är spännande, och faktum är att upplevelsen av en så kallad hemester överraskar många. Ibland behöver man inte åka speciellt långt för att hitta semesterkänslan.

Planera din sverigesemester



Vad vill du få ut av rundresan i Sverige?

Innan man sätter igång med planeringen kring logistik, bör man sitt resesällskap fundera kring vad man vill få ut av rundresan. Är syftet en avslappnande upplevelse utan måsten, eller är man upplagda för en stor dos äventyr? Kanske har du och ditt sällskap ett gemensamt intresse som ni vill ägna er åt under resans gång. Fundera över vad ni vill få ut av resan innan planeringen sätter igång på detaljnivå. Viktigaste är att kolla vilka regler som gäller om man nu ska till exempel hyra bil. Vilken ålder behöver man vara och annat. Det finns en del att tänka över innan och därav planera.

Välj ut destinationer

Steg två inför sverigesemestern är att planera var du vill åka. Detta steg är nära besläktat med föregående punkt. Sverige är som bekant ett avlångt land, därför är det klokt att göra en avgränsning. Vill du upptäcka Norrland, Västkusten eller Skåne? Välj ett område att fokusera på, för att få ut mesta möjliga av din resa.

Gillar du fjällvandring, snö och skog? Då är Norrland perfekt för din semester. Är du mer för salta bad, ordentlig bris och kantiga klippor, kanske vackra Västkusten passar dig bättre. Har du en förkärlek för lantlig miljö, mysiga små bagerier och stränder, är Skåne ett hett alternativ.

När du gjort en avgränsning till den del av landet du vill utforska, är det fritt fram att planera vidare.

Hur länge ska du vara borta?

Innan planeringen kan fortgå bör du bestämma en tidsram för din resa. Beroende på om du har en vecka, en helg, eller en månad till förfogande, ser förutsättningarna för vistelsen olika ut. Planerar du att vara borta under en helg, bör du tänka praktiskt och minimera restid, samt hålla dig till en eller två destinationer. Smider du däremot planer kring en längre sverigesemester finns utrymme för att upptäcka större delar av landet, dessutom finns då ett större svängrum för spontanitet på vägen.

När du bestämt hur länge du ska vara borta, samt när du ska åka, kan planeringen fortsätta.

Sätt upp en budget för rundresan

Att sätta upp en budget för resan är grundläggande för en bra upplevelse. Man vill inte att plånboken ska eka tom halvvägs på semestern. Väg in din ekonomiska förutsättningar (är du student kanske du inte har svängrum för att bo en vecka på spa-hotell, exempelvis) och sätt upp en budget. Fundera över hur stor budget du har för resan i sin helhet, och bryt sedan ned budget i olika kategorier. Hur mycket är rimligt att lägga på boende? Och vad är budgeten för mat per dag?

Genom att budgetera slipper du få pengastress under semesterns gång, och dessutom underlättar en budget vidare planering kring exempelvis boende och aktiviteter.

Ta dig fram – bil, husbil eller tåg?

När du bestämt var du vill åka, och hur länge du vill vara borta, är det dags att fundera över hur du vill ta dig fram. En rundresa innebär ett gäng stopp (hur många bestämmer du förstås själv), och av bekvämlighetsskäl väljer många därför en hyrbil eller husbil. Det finns en rad olika biluthyrningsföretag där ute, och priserna kan variera ordentligt. För att få bästa möjliga pris väljer många att använda en jämförelsesajt på nätet för biluthyrning. Att hyra bil ger en stor frihet, eftersom du själv bestämmer när och var ni ska åka. Är ni ett gäng blir det dessutom relativt billigt.

Föredrar du att kombinera fordon och boende i ett är husbil (eller husvagn) det självklara valet. Nackdelen är att duschmöjligheterna är begränsade, och såvida ni inte vill använda sjöar och hav som ett alternativ till dusch – se till att planera in regelbundna stopp vid campingar som erbjuder en dusch.

Att tågluffa i Sverige är ett annat transportalternativ. Förbindelserna runt om i landet är generellt bra, och tågresorna bekväma. SJ erbjuder lösningar som passar för tågluff, där både dags- och nattåg finns att välja mellan. Nackdelen är att förbindelserna i vissa delar i landet är begränsade, exempelvis i Norrland. Priset för tågbiljetter tenderar dessutom att vara ganska höga.

Förboka boende

Varje natt behöver ni förstås någonstans att bo. Fundera över om ni vill bo på finare hotell, enklare vandrarhem, på camping eller kanske någon helt annanstans. Se till att boendekraven matchar er budget, och ha i åtanke att hotellnätter i Sverige kan vara relativt dyra. Boka gärna i förväg för att säkra nätterna och undvika onödig stress, i händelse av att det hotell eller vandrarhem ni planerat checka in på, skulle vara fullbokat dagen till ära.

Har ni redan bestämt er för att transportera er i husbil eller husvagn kan ni förstås släppa boendefrågan, då är boendesituationen redan ordnad.

Sevärdheter och aktiviteter

Sverige bjussar på mängder av spännande sevärdheter och aktiviteter. Beroende på var ni planerar att resa, är utbudet olika. Är målet större städer, finns det gott om museer och restauranger att planera in besök vid. Stundar istället fjällvandring i Norrland, blir aktiviteten det centrala under resan. Checka av intresset med dem du reser med (eller med dig själv, om du reser i ditt eget sällskap) och planera in var och när aktuella sevärdheter och aktiviteter ska ske. Se till att inte göra schemat för tight, att ha utrymme för spontanitet är alltid positivt.