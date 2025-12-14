I porträttfotografins begynnelse – en utställning om länets första fotografer

Jönköpings läns museum

27 september 2025 – 11 januari 2026

Hur såg människor ut för 150 år sedan – och hur ville de själva bli sedda? I Jönköpings läns museums samlingar finns några av länets allra äldsta bevarade porträttfotografier, tagna redan på 1840-talet.

Utställningen I porträttfotografins begynnelse lyfter fram de första fotopionjärerna som verkade i Jönköping med omnejd. Den berättar även om några av de kvinnliga fotograferna i länet och genom porträtten möter besökarna också enskilda livsöden.

Med denna utställning vill Jönköpings läns museum ge en inblick i länets rika fotohistoria – från 1800-talets mitt och in i 1900-talets första decennier.