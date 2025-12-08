Ideellt arbete på tre av fyra museer

Myndigheten för kulturanalys har presenterat ny statistik om det ideella arbetet på museerna i Sverige under 2024. Den totala mängden ideellt arbete motsvarade 894 årsarbetskrafter och utfördes framför allt på små museer som drivs av ideella föreningar. Statistiken inkluderar 905 museer.

Analysen i faktabladet Ideellt arbete på museer 2024 visar att ideellt arbete förekommer på 76 procent av alla museer i Sverige. Den sammanlagda mängden ideellt arbete under 2024 uppgick till 894 årsarbetskrafter – att jämföra med det avlönade arbetet som uppgick till 5 749 årsarbetskrafter. Medianen för mängden ideellt arbete för museerna i undersökningen var 513 timmar, eller ungefär en tredjedels årsarbetskraft.

De flesta museer hade antingen bara avlönat arbete (ungefär en fjärdedel), eller bara ideellt arbete (strax över fyrtio procent). Bara en tredjedel hade både avlönat arbete och ideellt arbete. Det framkommer också att det ideella arbetet är koncentrerat till vissa typer av museer; det förekommer framför allt på små museer som sköts av ideella föreningar och på museer med inriktning på arbetslivet eller hembygd och lokalhistoria. Dessa museer drivs oftast helt och hållet med ideellt arbete.

– I denna rapport har vi gjort en noggrann komplettering av bortfallet i våra undersökningar. I tidigare rapporter har uppgifterna om den totala mängden ideellt arbete varit i underkant. Det är mycket tillfredsställande att nu kunna publicera en bättre skattning, säger Erik Vestin, utredare och statistiker på Kulturanalys.

Faktabladet Ideellt arbete på museer 2024 på Myndigheten för kulturanalys webbplats.

