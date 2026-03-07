Intensivkurs körkort: Komplett guide 2026 – tid, pris och upplägg i Stockholm

Guide

Att ta körkort snabbt är möjligt – men en intensivutbildning körkort kräver rätt plan, realistiska mål och koll på vilka moment som är obligatoriska. I den här guiden får du en konkret bild av hur en intensivkurs Stockholm brukar läggas upp, hur du kan tänka kring körkort på 2 veckor, vad som påverkar priset, och hur du bokar smart för att öka chansen att klara både kunskapsprov och körprov på första försöket.

Vad är en intensivkurs körkort?

En intensivkurs är i praktiken ett upplägg där du komprimerar din körkortsutbildning till en kort, planerad period – ofta 1–4 veckor – med körlektioner tätt, parallell teoriplugg och tydlig uppföljning mot provmålen. Den stora fördelen är att du får kontinuitet: du hinner inte “tappa” moment mellan lektioner, och utvecklingen blir ofta snabbare än vid ett mer utspritt schema.

För vem passar upplägget bäst?

En intensivkurs passar ofta dig som kan frigöra tid under en period och som trivs med ett tempo där du tränar ofta. Samtidigt är det viktigt att vara realistisk: intensiv upplärning är ingen garanti för att du blir helt klar exakt på ett visst antal dagar – det beror på din startnivå, hur snabbt du kan tillgodogöra dig teori, och hur många körmoment du behöver nötas in i Stockholms trafikmiljö.

Tid och upplägg i Stockholm

Vanliga upplägg: 1–4 veckor

Många trafikskolor erbjuder intensivkurs med valbara längder. Exempelvis beskriver Korkortshuset upplägg där du kan välja mellan 1 till 4 veckor, och där varje körtillfälle kan vara upplagt som 2×35 minuter (totalt 70 min) för att ge effektiv träning.

Om du siktar på “körkort på 2 veckor” behöver du planera extra noga – inte bara körning, utan också att du ligger långt framme i teorin innan körperioden startar (eller att du har ett strukturerat teoripaket och ett tydligt dagsschema).

Så kan en intensivvecka se ut

Ett fungerande upplägg brukar bygga på tre block:

Körning i tät följd

Sikta på körning flera dagar i veckan, gärna med korta mellanrum. Poängen med intensivkurs är just att göra “nästa steg” medan förra lektionen fortfarande sitter.

Teori varje dag

Teorin blir ofta flaskhalsen när målet är att ta körkort snabbt. Avsätt dagliga pass för att läsa, träna frågor och analysera fel – inte bara “göra test”.

Aktiv återhämtning

Hög takt innebär också att vissa dagar går sämre. Planera in sömn, pauser och korta repetitionstillfällen så att du orkar hålla kvaliteten hela vägen till prov.

Pris och vad som påverkar kostnaden

Varför varierar priset?

Priset på en intensivkurs påverkas främst av:

hur många körlektioner som ingår,

om teori ingår eller inte,

om paketet inkluderar extra moment (t.ex. bil vid prov, riskpaket),

samt hur mycket “kompletteringskörning” du behöver efter kursperioden.

Exempel på paketpriser

Som referens visar Korkortshuset exempelpris där 1 vecka kan ligga runt 7 600 kr och 2 veckor runt 13 600 kr (exakta villkor och innehåll kan variera per paket). Använd detta som en riktlinje och kontrollera alltid vad som faktiskt ingår innan du jämför mellan trafikskolor.

Obligatoriska moment och prov

När du planerar en intensivkurs är det avgörande att förstå vad som måste göras och i vilken ordning.

Körkortstillstånd: startpunkten

För att få övningsköra behöver du i regel ett körkortstillstånd (för B ligger det under grupp 1), och ansökan kompletteras med synintyg. Det här är ett steg du bör göra tidigt så att det inte fördröjer din start.

Riskutbildning: Riskettan och halkbana

För B-körkort måste du genomföra riskutbildning innan du gör kunskapsprov och körprov. Riskutbildningen består av två delar:

Del 1 (Riskettan): fokus på riskbeteenden som alkohol/droger, trötthet och andra riskfaktorer.

Del 2: handlar bland annat om hastighet, säkerhet och körning i olika väg- och väderförhållanden – här ingår ofta det som i vardagstal kallas halkbana. Utbildningen är normalt giltig i upp till fem år eller tills du tar körkort.

I Stockholm kan logistiken till halkbanan vara en praktisk faktor; vissa aktörer erbjuder transportlösningar till Risk 2, vilket kan spara tid om du kör intensivt schema.

Kunskapsprov och körprov: vad du behöver veta

Trafikverket examinerar för B genom kunskapsprov och körprov, och du bör planera dem strategiskt så att du har färska kunskaper när det gäller.

Ett smart upplägg när du vill ta körkort snabbt är att:

påbörja teorin tidigt,

boka prov i god tid,

och synka riskutbildning + intensiva körlektioner så att du inte hamnar i vänteläge mellan momenten.

Testlektion och nivåkontroll: snabbaste vägen till rätt plan

En av de mest underskattade genvägarna i intensivkurs är att börja med en testlektion eller nivåkontroll. Det hjälper dig undvika två vanliga misstag: att välja för kort kurs (och behöva panikköra efteråt) eller att köpa för mycket (och betala för timmar du inte behöver).

Vad är en testlektion?

Hos Korkortshuset beskrivs testlektion som en 70-minuters lektion som kombinerar körning med planering/konsultation, och där du får hjälp att lägga upp en väg mot körkortet. De anger också att giltigt körkortstillstånd krävs även för testlektion, och att de kan hjälpa till med ansökan om du saknar det.

Så väljer du seriös aktör och undviker fallgropar

När målet är ta körkort snabbt är det extra viktigt att du väljer en seriös uppläggspartner. STR (Sveriges Trafikutbildares Riksförbund) beskriver sitt arbete för laglig verksamhet och lyfter risker kopplade till illegal trafikutbildning, vilket gör det relevant att kontrollera att utbildningen bedrivs professionellt och transparent.

Vanliga fallgropar i intensivkurs

Du startar teorin för sent

Om du börjar plugga “på riktigt” först när körningen drar igång blir teorin ofta stressig, och det kan slå tillbaka även på körningen (mer osäkerhet → sämre flyt).

Du bokar prov utan buffert

En intensivkurs är tight. Om du bokar prov för tidigt utan marginal för komplettering kan du tvingas göra ombokningar och förlora momentum. Trafikverket betonar vikten av att boka i tid och förbereda sig ordentligt för att öka chansen att klara provet.

Du saknar plan för Riskettan och halkbana

Riskutbildningen är inte “extra” – den är ett krav innan prov. Se till att lägga Riskettan och halkbana i tid så att du kan gå vidare till prov utan onödigt väntetid.

FAQ om intensivkurs körkort i Stockholm

Hur snabbt kan man ta körkort med intensivkurs?

Vissa kan bli redo på 1–2 veckor, men det beror på startnivå, hur snabbt du klarar teorin och hur mycket komplettering du behöver. Många trafikskolor erbjuder upplägg på 1–4 veckor för att kunna anpassa efter elevens behov.

Måste jag göra Riskettan och halkbana innan proven?

Ja. För B-behörighet måste du ha gjort riskutbildningen innan du får göra kunskapsprov och körprov. Utbildningen består av två delar, där del 2 inkluderar moment som halkbana.

Vad är skillnaden mellan kunskapsprov och körprov?

Kunskapsprovet testar teori och regelkunskap, medan körprovet testar din praktiska körförmåga och trafiksäkerhet. Trafikverket ansvarar för examen genom båda proven för B.

Behöver jag körkortstillstånd för att börja?

Ja, för att få övningsköra behöver du normalt körkortstillstånd och du ska också lämna in synintyg enligt Transportstyrelsens process.

Varför rekommenderas testlektion/nivåkontroll innan jag väljer kurs?

För att du ska få rätt längd på intensivkursen, undvika felköp och få en plan som matchar din nivå. Exempelvis beskriver Korkortshuset att testlektionen kombinerar körning och planering och att den är 70 minuter.