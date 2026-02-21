Isländsk arkeolog får Gad Rausings pris

Gavin Lucas, professor i arkeologi vid Islands universitet, tilldelas Gad Rausings pris för framstående humanistisk forskargärning 2026. Han får priset för betydelsefulla insatser när det gäller teoriutveckling, metodologi och praktik inom det arkeologiska fältet. Priset delas ut vid Kungl. Vitterhetsakademiens högtidssammankomst i Riddarhuset den 20 mars. Prissumman är 1,5 miljoner kronor.

Gavin Lucas tilldelas priset för sin ledande roll i utvecklingen av det arkeologiska fältet, både på Island och internationellt. Hans betydelsefulla insatser när det gäller teoriutveckling, metodologi och praktik inom arkeologin, i nära anknytning till bredare humanistiska teoritraditioner är både betydelsefulla och bestående.

– Gavin Lucas har genomfört viktiga arkeologiska undersökningar av platser från forntid till nutid i olika delar av världen, bland annat den vikingatida storgården Hofstaðir på Island. Samtidigt har han bidragit med nya teoretiska insikter om hur tid kan uppfattas och förstås och hur en berättelse om det förflutna kan skrivas fram med hjälp av platser och föremål, säger Lars Berglund, ordförande i priskommittén och arbetande ledamot i Vitterhetsakademiens.

Gavin Lucas är sedan 2012 professor i arkeologi vid Islands universitet. Han är utbildad vid University College London, och vid Universitetet i Cambridge.

– Att få ett pris i den här storleken är en stor bekräftelse. Jag har alltid haft ambitionen att koppla ihop empirisk forskning med teoretisk reflektion. Speciellt arkeologins praktik, från utgrävning till publicering, har varit centralt för mig och min forskning som de senaste 25 åren har varit baserad på Island. Jag vill lyfta fram mina kollegor och de institutioner jag har arbetat med, deras stöd och samarbete har möjliggjort min forskning. Ett pris som det här är också en påminnelse om att vi är en del av ett bredare akademiskt samfund, en bekräftelse på att humanistisk forskning har betydelse, säger Gavin Lucas.

Motivering lyder:

”Gavin Lucas tilldelas priset för sin ledande roll i utvecklingen av det arkeologiska fältet, både på Island och internationellt. Under två decennier har Gavin Lucas gått i spetsen för en systematisk utveckling av arkeologins vetenskapsteoretiska grundvalar, i nära anknytning till bredare humanistiska teoritraditioner. Med sin solida förankring i den arkeologisk praktiken har han bidragit till ett nytt synsätt på arkeologins förhållningssätt till tid, bortom kronologi och linearitet, med tydliga konsekvenser för synen på objekt och narrativ, föremål och texter. Gavin Lucas vetenskapsteoretiska nytänkande hade samtidigt varit otänkbara utan hans mångåriga och gedigna insatser som fältarkeolog, i England, Sydafrika, Turkiet, Italien och, under de senaste decennierna framför allt på Island. Priskommittén vill också lyfta fram hans miljöbyggande insatser, där han varit en drivande kraft bakom uppbyggnaden av arkeologiämnet vid Islands universitet.”

Gad Rausings pris för framstående humanistisk forskargärning är Kungl. Vitterhetsakademiens största pris. Priset instiftades 2002 av Gad Rausings tre barn – Kirsten, Finn och Jörn Rausing – till faderns minne. Priset delas årligen ut till en framstående nordisk forskare inom ett humanistiskt ämnesområde. Gad Rausing var hedersledamot i Vitterhetsakademien, filosofie doktor i arkeologi och mecenat inom arkeologi och kulturhistoria. Gad Rausings pris utdelas för verkligt framstående och varaktigt betydelsefulla insatser inom det humanistiska forskningsområdet. Prissumman är 1 500 000 kronor.

Tidigare mottagare av Gad Rausings pris

2025: Dolly Jørgensen, Universitetet i Stavanger

2024: Heikki Pihlajamäki, Helsingfors universitet

2023: Helge Jordheim, Oslo

2022: Marie-Louise Nosch, Köpenhamns universitet

2021: Terttu Nevalainen, Helsingfors universitet

2020: Pirjo Markkola, Tammerfors universitet

2019: Lena Liepe, Linnéuniversitetet

2018: Mogens Trolle Larsen, Köpenhamn

2017: Sten Ebbessen, Köpenhamn

2016: Erik A. Nielsen, Köpenhamn

2015: Sverre Bagge, Bergen

2014: Minna Skafte Jensen, Köpenhamn

2013: Jan Terje Faarlund, Oslo

2012: Kirsten Blinkenberg Hastrup, Köpenhamn

2011: Åke Daun, Stockholm

2010: Vésteinn Ólason, Reykjavik

2009: Eva Österberg, Lund

2008: Simo Knuuttila, Helsingfors

2007: Mogens Herman Hansen, Köpenhamn

2006: Heikki Räisänen, Helsingfors

2005: Jørgen Jensen

2004: Ulf Teleman, Lund

(2025-03-02)