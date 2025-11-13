Johan Perwe får Cnattingiuspriset

2025 års Cnattingiuspris tilldelas journalisten, historikern och författaren Johan Perwe för hans insatser att fördjupa bilden av nazismens närvaro och påverkan i den östgötska historien. Priset delas årligen ut av Östergötlands museum till en forskare eller aktör i museivärlden som bidragit väsentligt till historia och kultur kopplad till Östergötland.

Årets motivering lyder:

”Johan Perwe har på ett insiktsfullt och engagerande sätt lyft fram en mörk period i vår historia. Med böckerna Mörkläggning. Nazismen och motståndet i Norrköping 1933–1945 och Bländad av brunt. Nazismen och motståndet i Linköping 1933–1945 har en fördjupad bild av nazismens närvaro och påverkan i Östergötland beskrivits, områden där lokala berättelser ofta har lyst med sin frånvaro i den nationella historieskrivningen. Genom att undersöka både historiska fakta och personliga berättelser skapar författaren en värdefull bro mellan dåtid och nutid.

I en tid då demokratiska värderingar och tolerans utmanas är det av yttersta vikt att reflektera över historiska skeenden. Johan Perwes böcker påminner oss om farorna med intolerans och extremism, och understryker behovet av att utbilda och samtala om våra gemensamma rötter.”

– Genom att belysa det motstånd och medlöperi som förekom i Östergötland under nazismens tid har vi inte bara fått fördjupad historisk förståelse, utan också viktiga insikter om vår samtid. Kunskapen om civilkurage och motstånd är avgörande för att värna medmänsklighet och demokratiska värden i varje samhälle. Denna betydelsefulla insats gör Johan Perwe till en synnerligen värdig mottagare av Cnattingiuspriset, säger museichef Olof Hermelin.

– Jag är väldigt glad och hedrad. För mig är det ett kvitto på att min forskning om nazismen och motståndet i Östergötland engagerar och har betydelse. Jag fortsätter klarlägga, dokumentera och skriva i Bengt Cnattingius anda, säger Johan Perwe.

Konsthistorikern Bengt Cnattingius (1899–1993) var amanuens vid länsmuseet från 1924 och museichef 1933–1966, med stor betydelse för uppbyggandet av Östergötlands museum och utvecklingen och bevarandet av det östgötska kulturarvet.

Prisutdelningen sker den 3 december på Östergötlands museum. Prissumman för årets Cnattingiuspris är 55 000 kronor.

