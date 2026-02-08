Jönköpings läns museum 125 år – från flintspån till balansvåg

Jönköpings läns museum

7 februari – 31 december 2026

I 125 år har Jönköpings läns museum samlat, bevarat och berättat om länets historia. Jubileumsutställningen tar avstamp i några av de minnen, berättelser och upplevelser som format museet genom åren – från det allra första föremålet som togs emot, ett flintspån, till ett av de senaste tillskotten i samlingarna, en balansvåg.

Utställningen Jönköpings läns museum 125 år – från flintspån till balansvåg lyfter viktiga nedslag ur museets historia och ger besökarna möjlighet att följa hur samlingarna vuxit och hur museets uppdrag förändrats över tid. Som en del av 125-årsjubileet kommer utställningen att visas under hela 2026 och fungera som en levande mötesplats för historia, samtid och framtid.

– Länsmuseets 125-årsjubileum ska vara en fest för både besökare och personal. Ett helt år av firande som också ger utrymme för reflektion och tacksamhet över alla insatser som format museet – från de ovärderliga ideella krafterna i början till dagens yrkesskickliga och professionella medarbetare, säger museichefen Johan Gärskog.

Under jubileumsåret planerar länsmuseet även en rad aktiviteter som synliggör museets roll som kultur- och kunskapsarena. Det kommer även erbjudas kreativt och pedagogiskt skapande för barn och unga i våra kreativa verkstäder på temat under året.