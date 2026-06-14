Jöran Persson – maktspel, intriger och historiens dom

Sturemorden är något av det märkligaste som hänt i svensk historia och också den mordorgie som främst har gjort Erik XIV till en av Sveriges mest kända kungar. Denna 1500-tals kung har gått till historien både som maktfullkomlig och galen – men detta kanske mest tack vare hans än ondare rådgivare och prokurator, Jöran Persson (ca 1530–1568), som också fick bära skulden för Sturemorden och annat sattyg under Eriks tid.

Men var Jöran Person så genomslug, illistig och maktlysten som så många historiker har beskrivit honom? Eller var det för Jöran precis som för Thomas Cromwell under Henrik VIII i England svårt att navigera mellan olika maktcentrum.

Det var många som stred om guld, makt och framgång i despotens skugga – hovfolk, adel, präster. Samtidigt skulle kungen själv hantera olika utländska hot, lyckas giftas sig med rätt gemål från utländska kunga- eller furstehus och få en legitim manlig arvinge.

I boken ”En i hjärtat elak man”. Jöran Persson – maktspel, intriger och historiens dom söker Hans Lagerberg efter sanningen och försöker verkligen förstå vem Jöran Persson var och vad som faktiskt hände där efter Erik XIV:s makttillträde och Jörans egen död. Det står snart klart hur historieskrivning används för att befästa makt eller göra dess raka motsats.

Hans Lagerberg har sedan debuten 1969 skrivit ett tjugotal böcker, bland annat en rad romaner men också Små mord, fri kärlek, en biografi över agitatorn och folkbildaren Hinke Bergegren, Ivar och Eyvind om de två ledande arbetarförfattarna Ivar Lo-Johansson och Eyvind Johnson samt biografin Per Meurling – en intellektuell vildhjärna.

Hans Lagerberg:

”En i hjärtat elak man”. Jöran Persson – maktspel, intriger och historiens dom

Ordfront Förlag

Utkom 2026

Recension i Aftonbladet.