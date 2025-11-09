Karl XII:s sista år

Karl XII är Sveriges kanske mest berömda kung genom tiderna. Boken Krigarkungens undergång fokuserar på hans sista fyra år i livet, 1714–1718.

Kriget gick inte längre Sveriges väg och vid ett skede troddes kungen ha blivit galen. Vid nerviga samtal i Turkiet möter vi härskare som både förlorade och återfann sig själv. Men hur såg samtiden på Karl XII?

Här framkommer en mängd olika vittnesmål från soldater, bönder, kvinnor, präster, utländska medborgare, politiker och kungliga rådgivare. Skildringen av envåldshärskaren av Guds nåde ger också fascinerande insyn i regentens självbild. I boken tecknas ett porträtt av krigarkungen och hans väg mot undergången.

Peter Ullgren är författare och docent i historia. Han disputerade med avhandlingen Lantadel. Adliga godsägare i Östergötland och Skåne vid 1600-talets slut och har skrivit ett tiotal böcker med inriktning på stormaktstidens kultur och samhälle, bland annat En makalös historia. Magnus Gabriel De la Gardies uppgång och fall och Det stora nordiska kriget 1700–1721. En berättelse om stormakten Sveriges fall och Moskvas erövrare Jakob de la Gardie.

Peter Ullgren:

Krigarkungens undergång. Karl XII:s sista år

Lind & Co

Utkom 2025