Kärlekens tid

Vad är kärlek? Hur har människor älskat genom tiderna? Och vem har egentligen fått älska vem? I Kärlekens tid skildrar Magnus Västerbro människans eviga längtan efter kärlek – från antikens ideal till dagens metoo-rörelse.

Genom ömsinta porträtt, dramatiska livsöden och historiska kärlekshistorier låter Västerbro oss möta passion och förbjuden kärlek i alla dess former: Hur gick det till när Héloïse mötte Abélard, och vad blev priset för deras kärlek? Varför försvann Ulrika Eleonora in i skogen och bytte till manskläder? Kan Kenelm och Venetia övertyga sina mödrar om att deras kärlek är menad att vara?

Magnus Västerbro berättar om hur kärleken format människans historia – och hur historien format kärleken. Han väver samman det intima och det politiska, det historiska och det högst aktuella.

Magnus Västerbro är författare och journalist. Han har skrivit flera böcker om historia, bland annat Svälten. Hungeråren som formade Sverige, som tilldelades Augustpriset och utsågs till Årets bok om svensk historia, Pestens år. Döden i Stockholm 1710 och Tyrannens tid. Om Sverige under Karl XII.

Utkom 2025