Kartor med 206 historiska besöksmål ska locka till kulturarvet

Lagom till sommarlovet släpper Statens fastighetsverk besöksmålskartan “Välkommen till din historia”. Den visar 206 platser som på olika sätt berättar historien om Sverige. Kartan distribueras i 100 000 exemplar med målet att få fler barnfamiljer att upptäcka statens kulturhistoriska miljöer.

– Vår förhoppning är att kartan ska få fler barn och vuxna att upptäcka och utforska de unika historiska miljöer som vi alla äger gemensamt genom staten, säger Max Elger, generaldirektör för Statens fastighetsverk.

Statens fastighetsverk förvaltar över 2 300 fastigheter. Av dessa är 206 historiska kultur- och naturmiljöer öppna för besök – från slott, befästningar och fyrplatser till teatrar, bruksmiljöer, kyrkor, fornminnen och parker. På många av platserna möts besökarna av experter som levandegör historien och skapar nya upplevelser i kulturarvet, medan andra miljöer går att upptäcka på egen hand.

De utvalda besöksmålen speglar olika delar av Sveriges historia och utveckling.

– Vi har i uppdrag att bevara, tillgängliggöra och utveckla de här miljöerna för framtida generationer. Samtidigt vet vi att många av platserna spelar en viktig roll för människors identitet, stolthet och känsla av samhörighet, säger Max Elger.

Den nya kartan i klassiskt vikformat delas ut bland annat vid de 132 av besöksmålen som är bemannade och till många av landets historielärare. Via QR-koder på kartan kan besökare läsa mer om platserna på Statens fastighetsverks webbplats och hitta information om aktiviteter, upplevelser och verksamheter kopplade till besöksmålen.

– Det ideella engagemanget är avgörande för att våra historiska miljöer ska kunna leva vidare och bevaras för framtida generationer. Därför vill vi uppmärksamma de tiotusentals människor som på olika sätt bidrar till att hålla vårt kulturarv levande, säger Claes Brunius, affärsutvecklare på Statens fastighetsverk.

(2026-06-14)