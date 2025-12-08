Katolska kyrkogården i Solna

Katolska kyrkogården i Solna är Sveriges största och äldsta katolska begravningsplats. När den anlades i mitten av 1800-talet, som den första svenska katolska kyrkogården efter reformationen, var det en viktig händelse för Stockholms och Sveriges katolska minoritet. När begravningsplatsen utvidgades 1889 följde en fascinerande flytt av kistor och gravar. Genom en storslagen donation fick platsen 1901 ett unikt kapell.

Traditionen att tända ljus på gravarna har spridit sig härifrån till andra svenska kyrkogårdar. Och inte minst: namnen och årtalen på gravstenarna speglar en betydande del av katolska kyrkans moderna historia i Sverige.

I den här boken skildras den katolska kyrkogården i Solna, dess tillkomst, framväxt och dagens förhållanden. Kyrkogården är på flera sätt också en spegling av katolskt liv och katoliker i Sverige under närmare 200 år.

Anna Dunér, själv nionde generationen katolik i Sverige, är bibliotekarie och författare. Hon har skrivit ett 40-tal böcker, främst barnböcker och undervisningsmaterial.

En spegling av katolskt liv i Sverige. Katolska kyrkogården i Solna

Veritas Förlag

Utkom 2025