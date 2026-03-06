Klart med ny chef för Bohusläns museum

Karin Stammarnäs blir ny chef för Bohusläns museum. Hon tillträder tjänsten den 1 juni 2026 och ersätter Gunilla Eliasson som har varit tillförordnad chef sedan november förra året.

Karin Stammarnäs har mångårig erfarenhet av ledande roller inom kultursektorn och är i dag kulturchef i Trollhättans kommun. Hon har tidigare varit enhetschef för publik verksamhet och utställningar på Bohusläns museum.

– Jag kliver ombord som museichef med stolthet och en känsla av stark förankring i både verksamheten och i Bohuslän. Bohusläns museum spelar en viktig roll i samhället och mitt fokus är att, tillsammans med medarbetarna, bygga vidare på detta med tydlig riktning framåt och med hög kvalitet, säger Karin Stammarnäs.

Den förra museichefen Annette Prior sades upp med omedelbar verkan i oktober 2025 sedan en medarbetarenkät visat att Bohusläns museums behövde ett nytt ledarskap.

– Det är en lyckad rekrytering. Karin har en stark bakgrund inom kultursektorn och hennes helhetssyn och erfarenhet av att driva förändrings- och samverkansarbete är en viktig tillgång i uppdraget att leda Bohusläns museum, säger Louise Åsenfors, ordförande i stiftelsen för Bohusläns museum

(2026-03-06)

Se även Bohusläns museums chef får sparken (2025-10-22)