Kostnadshyran för kulturinstitutioner skrotas

Regeringen ger Statens fastighetsverk i uppdrag att inleda omförhandlingar av hyresavtalen för Historiska museet, Nationalmuseum, Naturhistoriska riksmuseet, Kungliga Operan och Kungliga Dramatiska teatern. Därmed kommer den nuvarande modellen med kostnadshyra att avvecklas.

– Modellen med kostnadshyra har inte fyllt sitt syfte. Nu inleds arbetet med att ersätta den gamla modellen, för att kunna skapa bättre planeringsförutsättningar ekonomiskt och verksamhetsmässigt för de här fem centrala kulturinstitutionerna, säger kulturminister Parisa Liljestrand (M).

De nya hyresavtalen ska kunna börja gälla den 1 juli 2026, med undantag för Kungliga Operans huvudbyggnad som kommer att vara evakuerad under en längre tid.

Statens fastighetsverk ska redovisa sitt uppdrag när det gäller huvudbyggnaderna för Kungliga Dramatiska teatern, Nationalmuseum, Naturhistoriska riksmuseet och Historiska museet till regeringen senast den 15 januari 2026.

– Det är mycket positivt att modellen med kostnadshyra nu ska ersättas. I förlängningen är det den föreslagna intäktsjusterade marknadshyran som skulle fungera bäst, eftersom den ger museet ekonomisk stabilitet och förutsättningar att fokusera vår kärnverksamhet, det vill säga samlingarna, forskningen och tillgängliggörandet, säger Naturhistoriska riksmuseets överintendent Lisa Månsson till Nättidningen Svensk Historia.

Även Statens historiska museer ställer sig positiva till att marknadshyra införs under förutsättning att institutionerna får full kompensation för den omfattande hyreshöjningen.

– Även om vi inte haft problem med kostnadshyresmodellen välkomnar vi en långsiktigt hållbar hyresmodell med intäktsjusterad marknadshyra och full kompensation för ökade kostnader. Om marknadshyran inte intäktsjusteras och vi inte får full ekonomisk kompensation för hyreshöjningen kan införandet få stor och omedelbar negativ påverkan på Historiska museet, säger museichefen Åsa Marnell till nättidningen.

Statens fastighetsverk ansvarar för att förvalta en viss del av statens fasta egendom, bland annat fastigheterna med huvudbyggnaderna för kulturinstitutionerna. I maj 2024 fick en sakkunnig utredare i uppdrag att genomföra en översyn av hyressättningen för de aktuella byggnaderna åt regeringen.

Utredaren konstaterade i promemorian ”Efter kostnadshyra. Ändamålsenlig hyresmodell för fem centrala kulturinstitutioner” (Ds 2024:32) att modellen med kostnadsbaserad hyressättning inte har fyllt sitt syfte och föreslog att den ska avvecklas och att marknadsmässig hyra i stället bör tillämpas. Utredaren föreslog vidare att det för ett fåtal av regeringen utpekade fastigheter bör finnas en möjlighet att tillämpa en så kallad intäktsjusterad hyra. Förslaget innebär att hyran sätts på en marknadsmässig nivå vid inträde i hyresmodellen och sedan justeras enligt den årliga uppräkning av anslaget som finansierar hyran.

Regeringen ska återkomma i frågan om tillämpningen av en intäktsjusterad hyra för de aktuella kulturfastigheterna.

(2025-09-05)

Se även Utredare vill avskaffa museernas kostnadshyror (2024-12-03)