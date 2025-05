Kulturhistoriskt värdefull fotosamling digitaliserad

Kulturhistoriskt viktiga fotografier från Stensjö by i Småland har digitaliserats och är nu tillgängliga för allmänheten via Digitalt Museum. Fotografierna, som är tagna under tidigt 1900-tal, ger en unik inblick i småländskt vardagsliv. Många av bilderna har aldrig tidigare visats.

Kulturreservatet Stensjö by är ett levande skogs- och lantbruk där gamla metoder fortfarande används och där arbete med att återskapa det äldre landskapet, byggnader och trädgårdar som de såg ut kring sekelskiftet 1900 pågår. Många miljöer har kunnat återskapas tack vare den värdefulla bildsamlingen.

Motiven består främst av miljöer och människor i byn, många gånger under sitt dagliga arbete. Bilderna, som i de flesta fall är tagna av Erik Stensiö kring 1910–1930, ger en inblick i hur vardagslivet kunde te sig både på fältet och i hushållet.

Den privata fotosamlingen donerades av Erik Stensiö och hans fru Aina till Vitterhetsakademien. Erik Stensiö växte själv växte upp i byn och blev senare professor i paleontologi.

– Samlingen är särskilt värdefull då fotografen obehindrat har kunnat röra sig i miljöerna och ta ögonblicksbilder. Inifrånperspektivet ger en stor autenticitet, något som dokumentationer av museiinstitutioner inte lika enkelt kan fånga, säger Anna Larsdotter, samlingsansvarig på Vitterhetsakademien.

Fotosamlingen har varit viktig för att följa byns historiska markanvändning, skogsbruk och grödor men kan berätta mycket mer än så. Den ger inblick i byggnadsskick och vilka material och metoder som användes, vilka arbetskläder som användes till vardags, vilka hushållsbestyr kvinnorna sysslade med, vilka växter som planterades i trädgårdarna, hur djurhållningen såg ut, hur jordbruksarbetet växlade under året och i viss mån även hur hemmen inreddes.

Totalt 450 bilder från 1910-1930-talen är digitaliserade av Vitterhetsakademien. Bilderna är tillgängliga för allmänheten via Digitalt Museum.

Vitterhetsakademien förvärvade Stensjö by 1960 och sedan dess har arbete med att bevara byn pågått. Stensjö by ombildades 2020 till kulturreservat vilket innebär ett stärkt framtida skydd för hela byn. Erik Stensjö var drivande för att den ålderdomliga byn skulle bevaras. Byn har undgått markskiften och bykärnan är fortfarande samlad i en traditionell klungby.

(2025-05-11)

