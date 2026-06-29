Kulturtidskriften Ord och Bild 1892–1942

Ord och Bild är en av världens äldsta nu levande kulturtidskrifter, kanske den äldsta. Den startades 1892 av Karl Wåhlin och blev snart en kulturell nod i Sverige. Tidskriften var ett borgerligt bildningsprojekt i liberal anda. Kulturen i vid mening skulle belysas, främst konst och litteratur men även forskningens framsteg och sociala frågor. Polemik skulle undvikas. Det nordiska perspektivet var tydligt.

Tidens kända författare, konstnärer och kritiker medverkade – bland dem Hjalmar Söderberg, Richard Bergh och Ellen Key. Modern reproduktionsteknik liksom samspelet mellan text och illustrationer bidrog till ett omedelbart genomslag. Tidskriften blev ett fönster för samtida och äldre bildkonst – talande är Albert Edelfelts omslagsteckning där Ordet och Bilden tar varandra i hand.

Utgivningen var ett ekonomiskt vågspel. Det förra sekelskiftets framtidsoptimism dämpades av första världskrigets katastrof och mellankrigstidens depression. Konkurrensen från andra medier ökade, moderniteten gjorde entré och en yngre generation vände blicken åt andra håll. Under 1930-talet genomgick Ord och Bild en allvarlig kris. Men begreppet bildning och den nordiska enhetstanken stod fortsatt i centrum när ett nytt världskrig närmade sig.

Magdalena Gram skildrar tidskriftens första femtio år. Hon berättar om föregångare, konkurrenter och medarbetare samt visar tidskriftens betydelse för tankar om tidens stora frågor: nationalism, kolonialism, feminism och modernism. Bo­ken är en fristående fortsättning på hennes monografi Karl Wåhlin – Kritiker, redaktör och museiman mellan tradition och modernitet.

Magdalena Gram är konsthistoriker med en bakgrund vid Nationalmuseum, Kungliga biblioteket och Nordiska museet.

Magdalena Gram:

Ordet, bilden och bildningen. Kulturtidskriften Ord och Bild de första femtio åren 1892–1942

Appell Förlag

Utkom 2026