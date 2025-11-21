Kungen blir beskyddare av Stötta Vasa

Carl XVI Gustaf har tackat ja till att vara beskyddare av Vasamuseets projekt Stötta Vasa. Projektet är ett av de mest omfattande i Vasamuseets historia och syftar till att säkra skeppet Vasas framtid för kommande generationer.

Under åren fram till 2028, då det är 400 år sedan Vasa sjönk på sin första resa, genomförs ett avancerat arbete med att byta ut den stöttning som idag bär upp skeppet. Arbetet med den nya stödkonstruktionen är Vasamuseets största utmaning sedan bärgningen och konserveringen av skeppet.

– Det är en stor ära och glädje för oss att H.M. Konungen har tackat ja till att vara beskyddare av Stötta Vasa. Kungens engagemang betyder mycket för Vasamuseet och för alla som arbetar med att bevara skeppet, som utgör en konstskatt och ett unikt kulturarv, säger museichefen Jenny Lind.

Som kunglig beskyddare kommer kungen att följa projektets utveckling och delta vid utvalda tillfällen under arbetets gång.

– Projektet Stötta Vasa är en historisk satsning som förenar forskning, teknik och hantverkskunnande för att säkra skeppet för framtiden. Att H.M. Konungen har valt att stå som beskyddare ger projektet en särskild tyngd och nationell betydelse, avslutar Jenny Lind.

Den stöttning som skeppet Vasa ligger i sedan 1960-talet måste bytas ut, eftersom den skadar skeppet och skapar deformationer i skrovet. Det i sin tur beror på att skeppets trä är försvagat. Hela stöttningen ska bytas under ett antal år och bygget startade i april 2024. Dagens 17 utvändiga stöttor kommer att ersättas av 27 hypermoderna vaggor som är ledade under kölen. Skeppet kommer på så sätt att stödjas på ännu fler punkter än i dag.

