Kungl. Vitterhetsakademien firar 50 år av självständighet

Kungl. Vitterhetsakademien firar i år 50 år som fristående akademi. När Akademien 1975 skildes från Riksantikvarieämbetet efter närmare 200 år av samverkan blev Akademien ett helt självständigt, fritt och lärt samfund. Akademien uppmärksammade jubileet med ett symposium den 11 november. Kronprinsessan Victoria, som är första hedersledamot, deltog i firandet.

Jubileumssymposiet som uppmärksammade de 50 åren som fristående akademi ägde rum i Akademiens lokaler i Rettigska huset på Villagatan i Stockholm. Symposiet belyste Akademiens arbete med forskning och kulturmiljövård liksom dess samverkan med andra forskningsfinansiärer, kulturarvsinstitutioner och lärosäten. Även Akademiens bokförlag och satsningar på forskningsförmedling diskuterades.

– Förändringarna under de här 50 åren följer den allmänna samhällsutvecklingen. Samtidigt som de svenska universiteten omvandlats till myndigheter har Vitterhetsakademien fått en allt mer självständig plats i det akademiska landskapet. Eftersom Akademien är helt autonom och oberoende kan vi välja vilken forskning som ska stödjas. Vi har friheten att satsa på små ämnen och ämnen som kanske inte prioriteras i dag, säger Peter Gillgren, Vitterhetsakademiens preses.

Förutom Akademiens ledamöter deltog riksantikvarie Susanne Thedéen, överantikvarie Magnus Larsson och representanter från Vitterhetsakademiens bibliotek och arkiv vid Riksantikvarieämbetet.

Drottning Lovisa Ulrika instiftade Kungl. Vitterhetsakademien 1753. Akademien har som sitt främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård. Vitterhetsakademien förvaltar även fem egna kulturfastigheter.

(2025-11-12)

