Kvinnors Byggforum

ArkDes

21 oktober 2025 – 25 oktober 2026

År 1980 gick en grupp kvinnor verksamma inom arkitektur- och byggbranschen samman och bildade Kvinnors Byggforum. De ville förändra bostadsbyggandet, sätta vardagens behov i fokus och utmana en mansdominerad bransch genom att betona kvinnors erfarenheter.

Utan att vara inbjudna tog de plats på utställningen Boplats 80 i Kungsträdgården i Stockholm. Med en fullskalemodell av de gemensamma utrymmena i ett flerbostadshus visade de alternativ till tidens ofta anonyma bostadsmiljöer. Installationen var en färgstark och trivsam protest mot tidens ofta anonyma bostadsmiljöer. Hallen och entrén lyftes fram som sociala rum där grannar kunde mötas, och varje val i inredningen – från kakel till växter – bar på ett större budskap: arkitektur angår alla.

Installationen väckte stor uppmärksamhet, men också skepsis från utställningens arrangörer, Sveriges Arkitekters Riksförbund. Aktionen blev starten på ett långvarigt engagemang för att förändra framtidens bostäder och inkludera fler som fick inflytande i byggbranschen.

I utställningen Kvinnors Byggforum visas en fullskalig rekonstruktion av Kvinnors Byggforums bidrag från Boplats 80 i ArkDes samlingsutställning. ”Kliv in i en pastellfärgad berättelse om motstånd, gemenskap och kraften att förändra.”