Låna en museiupplevelse på Göteborgs bibliotek

Över tusen göteborgare har redan lånat en kulturupplevelse med hjälp av sitt bibliotekskort. Nu breddas satsningen ytterligare och det går även att låna biljetter till Göteborgs kommunala museer.

– Genom att göra Museikortet tillgängligt via biblioteken hoppas vi att ännu fler ska hitta hit och upptäcka Göteborgs museers rika utbud. Det är ett viktigt led i vårt arbete med att sänka trösklarna, nå nya målgrupper och vara en öppen och relevant mötesplats för fler, säger Cajsa Lagerkvist, avdelningschef på Göteborgs museer och konsthall.

Den som är över 18 år och har ett bibliotekskort kan nu låna ett Museikort som ger fri entré för två personer till stadens fyra museer: Göteborgs stadsmuseum, Röhsska museet, Sjöfartsmuseet Akvariet och Göteborgs konstmuseum.

Sedan 2024 är det även möjligt att låna en kulturupplevelse på Stadsteatern, Konserthuset, Göteborgsoperan, Folkteatern och Naturhistoriska museet via biblioteken.

Att låna en kulturupplevelse syftar till att tillgängliggöra kultur och att få fler att få möjlighet att ta del av olika kulturupplevelser runt om i staden. Genom att nyttja bibliotekens infrastruktur är tanken också att korten ska kunna nå nya besökare.

– Det känns jätteroligt att fler kulturinstitutioner kan öppna dörren till olika världar inom kulturen. Vi har redan goda samarbeten med museerna och med detta stärker vi varandra ytterligare. Kulturen bidrar också till att bygga det demokratiska samhället, vilket blir allt viktigare idag, säger Anna Petrén Kihlström, verksamhetsområdeschef på Stadsbiblioteket i Göteborg.

(2026-04-19)