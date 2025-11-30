Landshövdingehus 150 år

Göteborgs stadsmuseum

22 november 2025 –

Göteborgs mest ikoniska hustyp fyller 150 år och Göteborgs stadsmuseum firar med en ny utställning om landshövdingehusens uppgång, fall och återupprättelse.

– Vi vill att besökarna ska kliva in i landshövdingehusens typiska miljö och känna sig hemma. Utställningen bjuder på rikligt med historiska och samtida bilder, roliga fakta och oväntade berättelser, säger utställningsproducenten Caroline Mårtensson.

Genom modeller, föremål, ritningar, byggdetaljer, fotografier och film får besökarna följa utvecklingen – från det första bygglovet till rivningsvågen på 1960-talet, och vidare till dagens höga kulturhistoriska status. Utställningen visar hur husen stilmässigt skiftade från enkla trähus till arkitekturstilar som nyklassicism, nationalromantik och funkis.

Den 10 november 1875 fick Göteborg sitt första bygglov till det som senare skulle kallas för landshövdingehus, tack vare landshövdingen Albert Ehrensvärds omtalade dispens. Hustypen, som består av en bottenvåning i sten och två övervåningar i trä, uppstod ur tidens akuta bostadsbrist och behovet av att snabbt bygga många arbetarbostäder i den växande industristaden. Landshövdingehusen kom att förbättra levnadsstandarden för tusentals göteborgare som tidigare bott i misär. År 1945 bodde omkring hälften av alla göteborgare i ett landshövdingehus.

– En bild av ett landshövdingehuskvarter är så omisskännligt Göteborg. Historiskt står de för vardagslivet i arbetarstaden, i nutiden för tradition och charm. Landshövdingehusen är en lokal innovation som berättar om samhället, tiden, platsen och stadslivet. Arkitekturen och konstruktionen är också kulturhistoriskt intressanta, och många är välbevarade ner på detaljnivå, säger Anette Lindgren, bebyggelseantikvarie på Göteborgs stadsmuseum.

På 1960-talet ansågs landshövdingehusen omoderna och värdelösa, och många revs. Men rivningsprotester växte fram och opinionen vände. I dag är husen kulturhistoriskt skyddade och en självklar del av Göteborgs identitet.

– Det är roligt att äntligen få bjuda publiken på en stor utställning om landshövdingehus på Stadsmuseet. Många göteborgare har minnen och starka band till husen, som närmast blivit en symbol för Göteborg, säger museichefen Carina Sjöholm.