Länsmuseet har dokumenterat massmordet på Risbergska

Dagen efter våldsdådet på Campus Risbergska i Örebro beslutade ledningen för Örebro läns museum att det skulle påbörjas en samtidsdokumentation av händelsens efterverkningar. Nu är insamlingen av material snart klar.

Museets fotograf har besökt platser där samhället på olika sätt manifesterade sin sorg, Örebro kommun har skänkt en del av föremålen från ljushavet till museets samlingar och man har djupintervjuat ett tjugotal personer som på olika sätt berörts av dådet.

– Vi har intervjuat lärare och elever på skolan men också andra personer som på olika sätt blev involverade i stödarbetet efter dådet, såsom insatsledare från Röda korset, krisstödsamordnare från kommunen och religiösa företrädare, säger Johanna Björck som är museipedagog och ansvarig för dokumentationsprojektet.

Frågor som de har ställt är bland andra ”Hur har det här året varit för dig?”, ”Har ditt liv förändrats?”, ”Hur ska man minnas det som hänt?”, ”Hur har du bearbetat det som hänt?” och ”Tror du samhället har förändrats på något sätt?”.

– Det är svårt att svara på om eller hur samhället har förändrats utifrån vårt begränsade material. Men tanken är inte heller att vi ska komma med en analys. Vi samlar in, sparar och förvarar dessa berättelser, bilder och föremål för eventuell forskning i framtiden.

Och intresse för projektet har redan visat sig. I december förra året bjöds Johanna Björck in till Umeå universitet för att tala för studenter och forskare inom museologi.

Utöver intervjuerna, föremålsinsamlingen och dokumentationsfotograferingen har museet även samlat in minnen digitalt och anlitat en professionell fotograf för att ta andra typer av bilder.

– Fotografen Terése Sundh har tagit mer konstnärliga, känslofyllda bilder som visar vad som händer med ett samhälle efter ett våldsdåd som detta.

Och på hemsidan minnen.se har många lämnat sina berättelser och tankar. Insamlingen av minnen kommer att vara öppen över årsdagen och en liten tid framöver innan man avslutar samtidsdokumentationen.

– Även berättelserna som kommer in via minnen.se och Terése bilder blir en del av museets dokumentation och kan komma att användas i forskning eller utställningar i framtiden, avslutar Johanna Björck.

(2026-02-02)

Se även Örebro läns museum gör minnesinsamling kring skolskjutningen (2025-02-15)