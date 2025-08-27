Länsmuseet lämnar Örebro slott

Örebro läns museum hyr sedan oktober 2018 lokaler för utställningar på Örebro slott. Museichef Birgitta Johansen har på styrelsens uppdrag sagt upp hyreskontraktet med Statens fastighetsverk som äger slottet. Museet stänger för allmänheten den sista augusti och därefter plockas föremål och utställningar ned.

Det innebär att länsmuseet inte har någon fast publik verksamhet i Örebro förrän länsmuseibyggnaden är färdigrenoverad och kan öppnas igen i december 2027.

– Egentligen vill vi så klart vara kvar på slottet, att flytta ut känns jättetråkigt. Utställningarna på Örebro slott har haft höga besökssiffror, men att bygga upp flera nya utställningar och annan verksamhet på Engelbrektsgatan 3 tar för mycket av museets resurser och vi måste prioritera, säger länsmuseets styrelseordförande Johan Niklasson.

Fram till återinvigningen 2027 gör länsmuseet i stället uppsökande verksamhet i skolor och med Mobila museet som åker runt i hela länet. Museet har också under sommaren fyllt på sin app med nya vandringar i centrala Örebro, Karlskoga och på Siggebohyttans bergsmansgård som ägs och hålls öppen av museet.

– Anslaget länsmuseet får från stat och region räcker inte till att göra både och. Bara det att återöppna på Engelbrektsgatan och bygga upp en givande och hållbar verksamhet kommer att bli en utmaning, säger Niklasson.

