Lapplands militärhistoria och försvaret av Kiruna

Hur formades det militära försvaret i Sveriges nordligaste delar och vilka människor stod bakom det? I boken Från Skidlöparbataljonen till Lapplands jägarregemente och försvaret av Kiruna försvarsområde (Fo 66) skildras den militära utvecklingen i norr från 1940-talet och framåt. Genom dokumenterade fakta, personliga erfarenheter och tidigare opublicerat material ges en unik inblick i hur försvaret av Kirunaområdet växte fram och förändrades under decenniernas lopp.

Boken belyser såväl det strategiska perspektivet som människorna bakom uppgiften – officerare, värnpliktiga och lokala aktörer som bidrog till att bygga upp och försvara en del av landet med unika geografiska och klimatmässiga förutsättningar. Författarna förenar juridisk och militär sakkunskap med egna erfarenheter från tjänstgöring inom det norra försvaret.

Björn Lundquist har en omfattande militär karriär bakom sig, bland annat som regementschef vid både Lapplands Jägarregemente I22/F066 och Norrlands dragonregemente K4 samt chef för operationsledningen vid Milostab N i Boden. Runar Viksten har en lång karriär som domare och var ordförande för Försvarsunderrättelsedomstolen. Parallellt har han tjänstgjort som reservofficer i spanings- och jägartjänst inom Kiruna försvarsområde.

Björn Lundquist & Runar Viksten:

Från Skidlöparbataljonen till Lapplands jägarregemente och försvaret av Kiruna försvarsområde (Fo 66)

Lava förlag

Utkom 2025