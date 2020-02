Lär dig spara på ett bra sätt

Spara pengar, det vet alla att det är något man ”borde” göra. Dock är det ändå många som inte gör det, då de inte riktigt vet hur de ska komma igång eller vad för slags sparande man ska välja. Idag finns det många sätt att spara pengar på. Dels för olika ändamål så som ett målsparande för saker du vill köpa eller buffertsparande för oväntade utgifter. Du som vill att dina pengar ska växa sig större under tiden du sparar, du bör jämföra olika alternativ. Om du har pengarna på ditt lönekonto så får du oftast ingen ränta på dem. Sparar du däremot på ett sparkonto eller ett räntekonto så kan pengarna växa.

Vad är egentligen sparränta?

Det finns två olika räntor. En ränta är då du lånar pengar, då är det kostnaden för att du får låna. En sparränta innebär att banken betalar dig för att du så att säga lånar ut dina pengar till dem. Det genom att du placerar dem på just deras sparkonto. Ränta kan göra att ditt sparkapital växer sig större för varje år som går. Det enda du behöver göra är att välja en bank att spara hos.

Olika banker och andra aktörer vill att du ska välja just dem. För att du ska göra det så lockar de dig med en bra sparränta. Det är som en form av bonus kan man säga för att du väljer att spara dina pengar hos just dem. Denna ränta är något du får utbetalt varje år. Det ligger på cirka 0 % upp till 5 % av ditt sparade kapital. Det är en stor variation på sparräntan idag mellan olika banker. Bland annat så bestäms räntan av den aktuella räntenivån samt om du väljer att låsa dina pengar eller inte. Om du väljer att låsa dem, alltså binda dem för en viss tid så ger det ofta dig en högre sparränta.

Olika banker skiljer sig åt

Oftast är det så att en sparränta, den följer den aktuella räntenivån. Om du öppnar ett konto för sparande hos någon av de största svenska bankerna, utan att binda kapitalet så är det en ganska låg ränta du kommer att få. Det kan vara bra att spara på det viset om det är för oväntade utgifter som ett exempel. Om du tänker dig ett långsiktigt sparande så är det bättre att välja ett sparkonto hos en mindre bank som ger dig högre ränta. Det finns en bra aktör på marknaden som heter Viaspar, som ger dig högre sparränta ju längre tid du binder dina pengar.

Villkor kan tillkomma på sparande med hög ränta

Är det så att du sparar dina pengar hos en aktör som ger dig en hög ränta, så kan det tillkomma en del villkor som är bra att vara medveten om. Bland annat kan det vara en lång bindningstid, inga eller färre uttag samt att det även kan saknas en insättningsgaranti. Det är bra att vara medveten om detta samt jämföra olika alternativ innan du placerar dina pengar.

Ett sätt att få en högre sparränta på är att binda dina pengar för en längre period. Ofta så innebär det att dina pengar då är låsta. Du kan inte röra dem, ta ut dem eller så under den tid du har dem bundna. En del kan erbjuda ett eller två fria uttag per år. Andra vill att du sätter in ett stort belopp till att börja med eller att du sparar en viss summa per månad. Du bör alltid läsa villkoren för det sparkonto du ska sätta in dina pengar på, så att du vet vad som gäller.