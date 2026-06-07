Lena Cronqvist

Värmlands Museum

23 maj 2026 – 17 januari 2027

Den 23 maj öppnade utställningen Lena Cronqvist på Värmlands Museum. Det är den första stora utställningen på museum efter konstnärens bortgång 2025 som spänner över hela hennes konstnärskap från 1960-tal till 2020-tal. Den sträcker sig genom två utställningshallar, innehåller över 150 konstverk och är därmed en av de allra största konstutställningarna i museets historia.

Lena Cronqvist räknas till de mest framstående och folkkära svenska konstnärerna. Hennes konst är ständigt aktuell på många olika plan. Från de första expressionistiska skildringarna sprakande av färg och nerviga linjer, till motiv med existentiella frågor om svåra ämnen – sjukhusvistelser, sjukdom och förlust av anhöriga. De egna erfarenheterna blir till något allmängiltigt för alla människor. Hennes verk med unga flickor i centrum är särpräglade i både sitt burleska och folkliga anslag, ibland otäcka men också roliga och fyllda med humor.

Lena Cronqvist föddes 1938 i Karlstad. Hon utbildade sig i måleri under en termin på konstskola i Bristol i Storbritannien, 1958–1959 på Konstfackskolan i Stockholm och vid Kungliga Konstakademien i Stockholm 1959–1964. Efter debuten 1965 kom det stora genombrottet på 1970-talet och en mycket framgångsrik karriär följde. Trots att konstnärens syn sviktade de sista åren visades hennes verk, även helt nya, i imponerande utställningar. Förra året hade Värmlands museum kontakt med Lena Cronqvist om en sista utställning i hemstaden och hon såg fram emot detta, men gick bort i juli 2025.

I samarbete med Anna Persson och Angelika Knäpper, som förvaltar hennes efterlämnade verk, har arbetet kunnat fortsätta. Utställningen spänner över hela hennes konstnärskap och är den första av detta slag. Ambitionen är att visa på den rika bredd, med de många olika konstnärliga tekniker och faser som finns i hennes konst.