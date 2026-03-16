Lidingö stad 100 år

Vid midnatt nyårsafton 1925 blev Lidingö stad. Hundra år senare uppmärksammas stadens utveckling i boken En resa genom tiden. Lidingö 100 år.

Boken är Lidingö hembygdsförenings gåva till staden. Den kommunala verksamheten har en framträdande roll mellan pärmarna, men skildringen rymmer också de många aktörer som bidragit till stadens utveckling – ideella organisationer, företagare, villabyggare och engagerade invånare.

Lidingö var 1926 ett ganska gles villastad med ett fåtal industriområden och ett aktivt jordbruk. Hundra år senare är det en blandad stad som alltjämt kan beskrivas som ”gles” och till och me ”lantlig”.

I samband med boksläppet den 3 mars fick Lidingö stads 100‑årsjubileum sin officiella start. Jubileet invigs av kommunfullmäktiges ordförande Anna‑Britta Bergman, som också har skrivit förordet till boken.

Lena Norberg:

En resa genom tiden. Lidingö stad 100 år

Lidingö hembygdsförening

Utkom 2026