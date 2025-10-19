Litteraturpriset under 120 år

Hur väger man litterär kvalitet och vad menade egentligen Alfred Nobel i sitt testamente när han skrev att hans litteraturpris skulle tilldelas den som ”producerat det utmärktaste i idealisk riktning”? Varför fick exempelvis Sully Prudhomme det allra första Nobelpriset i litteratur medan Lev Tolstoj helt blev utan? Hur har bedömningarna gått till?

I boken Litteraturpriset. 120 år med Nobels uppdrag går den tidigare akademiledamoten Kjell Espmark igenom hela prishistorien och analyserar vilka tolkningar av testamentets lydelse som kommit att dominera Nobelkommitténs resonemang. Hans djupa kunskaper och personliga erfarenhet av att arbeta med det litterära Nobelpriset gör honom till en lika trygg som medryckande ciceron genom decennierna.

I de avslutande, mer fritt hållna, kapitlen kan man bland annat läsa om kommitténs vidgade perspektiv och förändrade arbetsformer samt det enligt honom själv lyckligaste pristagarvalet genom alla tider.

Boken utkommer även i engelsk översättning och består av de två verken Litteraturpriset – hundra år med Nobels uppdrag och Nobelpriset i litteratur – ett nytt sekel.

Kjell Espmark (1930–2022) var romanförfattare, poet och litteraturhistoriker. Han var därtill ledamot av Svenska Akademien från 1981 och under åren 1987–2004 i Nobelkommittén.

Kjell Espmark:

Litteraturpriset. 120 år med Nobels uppdrag

Svenska Akademien

Utkom 2025