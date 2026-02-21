Livet enligt 1600-talet

Vet din plats – men du har olika platser i olika hierarkier.

Klema inte med din kropp – men du måste sköta den för själens skull.

Naturen råder över dig – men lär dig att läsa den så det inte går dig illa.

Ingen bryr sig om vem du är inuti – det viktiga är att du fyller din samhällsroll.

För svenskarna som levde för omkring 400 år sedan, på stormaktstiden, var synen på tillvaron radikalt annorlunda mot i dag. Men här fanns också sådant som väcker en omedelbar och rörande närhet.

Livet enligt 1600-talet är en intim skildring av 1600-talsmänniskornas syn på natur, kropp, makt, individ och stora världen. Vad visste de, vad trodde de, vad var grunderna för livet? Men den är också en uppvisning i hur en historiker kan använda oväntade källor – annonser som efterlyser stulna föremål eller brev som intygar om äktenskaplig börd.

Karin Sennefelt är professor i historia vid Stockholms universitet och ledamot av Kungl. Vitterhetsakademien. Hon disputerade med avhandlingen Den politiska sjukan. Dalupproret 1743 och frihetstida politisk kultur.

Karin Sennefelt:

Livet enligt 1600-talet

Natur & Kultur

Utkom 2026