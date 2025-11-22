Lorensbergs villastad

Högt ovanför stadens brus vilar Lorensbergs villastad – en gemytlig oas där historiens vingslag ekar mellan de nationalromantiska fasaderna. Här, bakom Götaplatsen i Göteborg, slingrar sig gatorna genom en kuperad terräng, där de röda tegelhusen står som signum för en svunnen epok. Från Albert Lilienbergs genomtänkta stadsplan till byggnadsbestämmelsernas patricierideal har området formats med omsorg, och varje hus bär på sin egen berättelse.

Med handslaget tegel och natursten smälter byggnaderna samman med landskapet, och på Högåsplatsen möts tidens skikt – från de första villorna till nutidens arkitektoniska nytillskott. Denna bok tar dig med på en resa genom ett av stadens mest mytomspunna områden, där konstnärer, företagsledare och akademiker levt sida vid sida i över ett sekel.

Kristian Wedel är journalist och redaktör på Göteborgs-Posten. Han har skrivit ett tiotal böcker om Göteborg, bland annat Göteborg 400, Staden vid havet och Göteborg från ovan.

Kristian Wedel:

Lorensbergs villastad

Bokförlaget Max Ström

Utkom 2025