Maja Hagerman skrev Årets bok om svensk historia 2025

Botvid. Den förste svensken av författaren och vetenskapsjournalisten Maja Hagerman har utsetts till Årets bok om svensk historia 2025 av Nättidningen Svensk Historias läsare.

Det är nästan tusen år sedan sörmlänningen Botvid levde, dog och helgonförklarades. Detta hände i ett märkligt skede i historien, i brytpunkten mellan hednisk vikingatid och kristen medeltid, i en tid då tankesätt och levnadsvanor dramatiskt förändrades. Maja Hagerman tecknar Botvids liv och tid med hjälp av ny forskning, arkeologiska fynd och medeltida pergamenthandskrifter. Hon berättar om Botvids dramatiska livsöde och vad som hände efter hans död – och låter oss träda in i den tid då riket Sverige blev till.

– Det är en mycket stor ära att få denna utmärkelse, säger Maja Hagerman till Nättidningen Svensk Historia.

Den segrande Botvid fick 24 procent av rösterna. På andra plats kom Nordsjöimperiet. Vikingarnas välde av Kristina Ekero Eriksson och Bo Eriksson medan Den barmhärtige mördaren. En berättelse om de sista statarna av Patrik Svensson kom trea.

Det är tjugofjärde gången som Årets bok om svensk historia röstades fram och Maja Hagerman har vunnit på gånger tidigare: 2003 med I miraklers tid. Bland madonnor, stenhuggare och helgon i medeltida kyrkor och 2011 med Försvunnen värld. Om den största arkeologiska utgrävningen någonsin i Sverige.

Resultatet av omröstningen om Årets bok om svensk historia 2025:

1. Botvid. Den förste svensken av Maja Hagerman (24 %)

2. Nordsjöimperiet. Vikingarnas välde av Kristina Ekero Eriksson & Bo Eriksson (20 %)

3. Den barmhärtige mördaren. En berättelse om de sista statarna av Patrik Svensson (16 %)

4. Vitt gift. Mordgåtan på Attarp 1845 av Anna-Lena Berg (9,3 %)

5. Prins Eugen – en levnadsskildring I-III av Hans Henrik Brummer (9,0 %)

6. Cecilia Vasa. Prinsessan som aldrig gav upp av Herman Lindqvist (8,6 %)

7. Judarna på Klippgatan 19. En Stockholmshistoria av Ricki Neuman (7 %)

8. Krigarkungens undergång. Karl XII:s sista år av Peter Ullgren (5 %)

Tre av böckerna var nominerade av Kjell Blückert, ordförande för De Svenska Historiedagarna, Peter Kristensson, redaktör för Nättidningen Svensk Historia och Jessica Söderqvist, chef för Skoklosters slott. Fem av böckerna ”nominerades” av tidningens läsare. Det var de böcker som flest hade läst om på boksidorna under 2025.

Årets bok om svensk historia 2002–2024

2024: Hällristningarnas värld av Johan Ling

2023: Vikingatider. När världen öppnades av Anna Lihammer & Ted Hesselbom

2022: Sveriges historia för släktforskare av Axelsson, Bergström, Carlsson & Ling

2021: Vikingatidens vagga – i vendeltidens värld av Kristina Ekero Eriksson

2020: Herrarna satte oss hit av Elin Anna Labba

2019: De som aldrig kom hem av Göran Jacobsson & Alf Ingesson Thoor

2018: Svälten av Magnus Västerbro

2017: Ett jävla solsken av Fatima Bremmer

2016: Svenskarna och deras fäder – de senaste 11 000 åren av Karin Bojs & Peter Sjölund

2015: Min europeiska familj av Karin Bojs

2014: Den dolda kvinnomakten (red. Alexandra von Schwerin)

2013: Usla, elända och arma (red. Annika Sandén & Sofia Holmlund)

2012: Vikingatidens härskare av Anna Lihammer

2011: Försvunnen värld av Maja Hagerman

2010: Garpar, gipskatter och svartskallar av Anders Johnson

2009: Två dygn som förändrade Sverige av Börje Isakson

2008: Fraustadt 1706 av Oskar Sjöström

2007: För ung att dö av Christer Isaksson

2006: Svitjods undergång och Sveriges födelse av Henrik & Fredrik Lindström

2005: Arvet efter Gustav Vasa av Lars-Olof Larsson

2004: Skoklosters slott under 350 år av Carin Bergström & Ralf Turander

2003: I miraklers tid av Maja Hagerman och Claes Gabrielson

2002: Jarlens sekel av Dick Harrison

(2026-01-08)