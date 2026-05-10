Malmö Konstmuseum visar upp 30 000 verk digitalt

Malmö Konstmuseum har lanserat en ny version av sin publika databas där man kan botanisera bland majoriteten av de 40 000 verk som ingår i samlingarna.

Malmö Konstmuseum har en av Sveriges största konstsamlingar med över 40 000 verk från 1500-talet fram till i dag. Samlingen består främst av måleri, skulptur, teckning och grafik, samt konsthantverk och konstindustriföremål men här finns även en del föremål och artefakter från antiken. Konstmuseet köper in både äldre och samtida konst kontinuerligt, och samlingen utökas med ett hundratal verk årligen.

Majoriteten av verken i museets samling – över 30 000 – har digitaliserats för att bli tillgängliga för fler. I den nya publika databasen visas alla dessa verk upp och görs tillgängliga för alla som vill fördjupa sig i konsten.

I den nya databasen kan man söka både bland konstverk och konstnärer, ta del av museets specialsamlingar och utforska ett urval av nyförvärv. Det går också att fördjupa sig i verk som visades på Baltiska utställningen i Malmö 1914. För många verk finns dessutom information om bibliografi och utställningshistorik.

– Arbetet med den nya databasen inleddes i september 2025 och är en del av museets satsning på att utveckla förvaltning, förmedling och kunskap digitalt. Vi arbetar kontinuerligt med att lägga till fler verk och konstnärskap i databasen, säger Mimmi Sjö, intendent för samling & digital kunskapshantering vid Malmö Konstmuseum.

Malmö Konstmuseums samlingar online finns här.

(2026-05-10)