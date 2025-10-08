Månen tur & retur – historien om Hasselbladkameran i rymden

World of Volvo

19 september 2025 – mitten av mars 2026

Hasselbladstiftelsen och World of Volvo i Göteborg bjuder in till en resa ut i rymden – och tillbaka igen. Den nya utställningen Månen tur & retur – historien om Hasselbladkameran i rymden tar besökaren med bakom kulisserna till ett av mänsklighetens mest ikoniska ögonblick: de första stegen på månen.

När astronauterna i Apolloprogrammet dokumenterade sina färder med en Hasselbladkamera – utvecklad i Göteborg – skapades bilder som förändrade vår syn på både jorden och universum. Fotografierna blev inte bara tekniska mästerverk, utan symboler för mänsklighetens nyfikenhet och mod.

Utställningen berättar om kameratekniken bakom bedriften och om Erna och Victor Hasselblad – det visionära paret som lade grunden till varumärket som tog sig hela vägen ut i rymden.

– Hasselbladkamerans resa till månen är lika mycket en berättelse om mänsklig innovation som om svensk ingenjörskonst. Vi vill dela den historien med en ny generation av nyfikna upptäckare, säger utställningens ansvarige kurator Andréas Hagström från Hasselbladstiftelsen.

Besökare får ta del av originalkameror, unika historiska föremål och ikoniska fotografier från rymden. Materialet är hämtat ur Hasselbladstiftelsens omfattande arkiv.

– World of Volvo är en mötesplats där vi hyllar kreativitet, innovation och människans upptäckarlust. Därför är vi stolta över att stå värd för en utställning som bokstavligen blickar mot stjärnorna, säger Viktoria Wallner, chief experience officer på World of Volvo.