Marmor från Finland

Den exklusiva rödskimrande marmorn från Vestlax på Kimitoön, sydost om Åbo, blev snabbt en statussymbol för stormakten Sverige – den signalerade makt och prakt och var något helt annat än den röda kalksten som andra europeiska regenter fick nöja sig med. Verkstadens mästare Antonius Timmerman, känd som rikets främste polerare, satte standarden för kunglig lyx. Av Vestlaxmarmorn tillverkades kolonner, portaler, öppna spisar och golvplattor.

Konsthistorikern Eva Johansson följer marmorns väg från stenbrottet på Kimitoön till de kungliga slotten och återbruket i adliga palats. Tillsammans med statsgeologen Sten-Anders Smeds har hon identifierat marmordetaljer som först nu har kopplats till Vestlax.

Marmor från Finland ger ny kunskap om en materiell kultur som lämnat tydliga avtryck i Sveriges och Finlands gemensamma historia.

Eva Johansson:

Marmor från Finland. Svensk maktsymbol under flera sekel

Svenska litteratursällskapet i Finland/Appell Förlag

Utkom 2026