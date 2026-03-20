Mary och Maggie Stephens från Huseby bruk

”Fröken på Huseby” är bekant för många. Florence Stephens blev inte bara känd utan också ökänd. Hennes yngre systrar Mary och Maggies liv är inte lika omskrivna men väl så intressanta som systerns. Deras rikliga korrespondens, med varandra och med många andra familjemedlemmar, släktingar, vänner och romantiska förbindelser, återger berättelser om hur livet kunde gestalta sig för överklasskvinnor födda mot slutet av 1800-talet, som inte saknade ekonomiska resurser men kanske annat.

Vad var det att vara en verklig kvinna, en verklig dam? Deras resor och nöjen men också hur de upplevde världskrigen berättas det om i breven. Genom breven får vi också ta del av decennielånga kärleksrelationer, äktenskap och skilsmässa. Breven beskriver sjukdomar och svårigheten i att hitta ett mål i livet, men också systrarnas framgångsrika företagande och om det som ger glädje och mening åt tillvaron. Breven berättar om kvinnoliv.

Malin Lennartsson är docent i historia och lektor vid Linnéuniversitetet. Hon disputerade med avhandlingen I säng och säte. Relationer mellan kvinnor och män i 1600-talets Småland.

Malin Lennartsson:

En verklig kvinna. En verklig dam. Breven berättar om kvinnoliv. Mary och Maggie Stephens från Huseby bruk, 1880- till 1980-tal

Utkom 2025