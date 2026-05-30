Medel till Nordiska museet för återlämnande av samiska samlingar

Regeringen har beslutat att bevilja Stiftelsen Nordiska museet 400 000 kronor under 2026 för arbete med att återlämna Nordiska museets samiska samlingar till Sápmi.

Nordiska museet ska använda medlen för att klarlägga förutsättningarna för ett praktiskt återförande av föremålen i museets samiska samlingar till Sápmi samt för att utreda föremålens historia och ursprung. Nordiska museet ska utföra sitt arbete i nära samverkan med Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum.

– Återlämnande av samiska föremål är en central del i försoningsprocessen med urfolket samerna. Det är samtidigt viktigt att det sker genom rättssäkra, transparenta och effektiva processer. Därför är det angeläget att Nordiska museet nu tillförs medel för att kartlägga förutsättningarna för detta arbete, säger kulturminister Parisa Liljestrand (M).

Nordiska museet har i dag omkring 10 000 samiska föremål i sina samlingar. Regeringen anser att rätten till återlämnande av samiska mänskliga kvarlevor, liksom av orättfärdigt införskaffade kulturföremål, är viktig och ska främjas. Sametinget har i uppdrag att under 2026–2028 stärka sitt arbete med frågor som rör återlämnande av samiska mänskliga kvarlevor och föremål. Riksantikvarieämbetet har fått i uppdrag att informera om möjligheten att söka bidrag för återlämnandeprocesser och erbjuda vägledning i sådana processer.

– Det här är ett viktigt och välkommet steg i arbetet med att återföra samiska samlingar till Sápmi. Ájtte har lång erfarenhet och stor kompetens när det gäller samiska samlingar och kulturarv, och vi ser fram emot att bidra med vår kunskap i det fortsatta arbetet tillsammans med Nordiska museet, säger Elisabeth Pirak Kuoljok, museichef för Ájtte.

(2026-05-30)

