Medelsvensson under 700 år

Historieböckerna är fulla av unika personer. Det är egentligen ofrånkomligt, för även den som ser vanlig ut på ytan blir unik om vi gräver tillräckligt djupt. Den som vill veta något om vanliga människor i historien ska istället läsa den här boken. Den handlar nämligen om Medelsvensson, den vanligaste av dem alla.

Medelsvensson har aldrig funnits på riktigt. Hen är genomsnittet av befolkningen, ett hopkok av vanliga egenskaper, statistikens motsvarighet till Frankensteins monster. Ändå kan vi lära oss lika mycket om historien genom Medelsvensson som genom någon verklig person, om inte mer.

I nio nedslag i historien får vi här lära känna lika många personer, var och en sin tids Medelsvensson. Ett tionde nedslag spår framtiden. Genom statistiska överväganden får vi reda på vad de hette, vad de visste, var de bodde, hur de talade och hur de handskades med tillvaron – och mycket mer.

Carl Mikael Wærn-Carlsson är filosofie doktor i historia och verksam vid Stockholms och Uppsala universitet. Han disputerade med avhandlingen Det märkvärdiga mellantinget. Jordbrukares sociala status i omvandling 1780−1900.

Natur & Kultur

Utkom 2025