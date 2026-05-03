Medeltida bebyggelse i Medelpad

Hur såg egentligen ägandet ut av gårdar, gods och torp i Medelpad under medeltiden? Den senaste boken i serien Det medeltida Sverige behandlar hela landskapet Medelpad – det första landskapet norr om Gästrikland i serien. Här möter vi ett medeltida samhälle utan adliga egendomar och utan stad – ett landskap präglat av bönder och deras hushåll.

Det medeltida Sverige är en vetenskaplig bokserie som kartlägger den medeltida bebyggelsen i Sverige. Frågorna är bland annat vilka byar och gårdar som fanns, vilka ägarna var, hur fördelningen på olika ägargrupper såg ut, hur stora byarna var och hur stor den odlade jordens areal var. För att kunna svara på dessa frågor om den medeltida bebyggelsen studeras medeltida och eftermedeltida skriftliga källor av olika slag. Det kan vara till exempel medeltidsbrev, jordeböcker och räkenskaper.

Böckerna kompletteras med inledningar, kyrkobeskrivningar, tabeller och register. Dessutom publiceras översiktskartor för varje område som redovisar den administrativa och judiciella indelningen. Den användare eller forskare som inte har möjlighet att gå till det ofta svårtillgängliga originalmaterialet (otryckta källor på latin och fornsvenska) kan med hjälp av Det medeltida Sverige på egen hand undersöka sin hembygds äldre historia.

Boken om Medelpad är den trettioandra i serien Det medeltida Sverige och år har även den första av tre volymer om Närke utkommit.

Olof Holm:

Det medeltida Sverige 13. Medelpad

Riksarkivet

Utkom 2026