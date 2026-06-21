Mediehistorisk årsbok 2026

Skjutjärnsjournalistikens entré på den svenska mediescenen. Torgny Segerstedts texter som karta över vår egen tid. En av Sveriges möjligen på samma gång bredaste och smalaste tidskrifter.

Det är några av ämnena i årets Mediehistorisk årsbok. Några bland många andra – såsom pacifistisk krigsrapportering, uppgraderade dagsverser, borgerlig veckotidningsbildning och text-TV.

Mediehistorisk årsbok (tidigare Presshistorisk årsbok) har funnits sedan 1984 och ges ut av Svensk Mediehistorisk Förening.

Politiska skjutjärn. Mediehistorisk årsbok 2026

Svensk Mediehistorisk Förening

Utkom 2026